Echipele Salvamont Brașov și Râșnov au avut o zi încărcată de activități. De la remedierea traseelor de cățărare, până la întâlniri oficiale și asistență la competiții sportive.

Vizita Președintelui României, Nicușor Dan, a reprezentat unul dintre momentele de referință ale zilei, arătând importanța activității salvatorilor montani, informează .

Cuprins:

Cum au fost primele ore pentru echipa Salvamont Brașov

Cum a decurs vizita președintelui Nicușor Dan

Cine a mai venit în vizită la Salvamont Brașov.

Cum au fost primele ore pentru echipa Salvamont Brașov

În primele ore ale dimineții, echipa de prim răspuns de la Salvamont Brașov a urcat pe Creasta Generalului, în Cheile Râșnoavei, pentru a remonta urechile de spituri folosite pentru asigurarea traseelor de cățărare.

Aceste elemente sunt esențiale pentru siguranța tuturor pasionaților de escaladări, dar au fost recent furate.

Salvamont Brașov face un apel către cei care practică alpinismul să respecte infrastructura montană și să lase echipamentele la locul lor, pentru siguranța fiecărui vizitator.

Cum a decurs vizita președintelui Nicușor Dan

Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea echipei Salvamont Brașov cu Președintele României, Nicușor Dan, pe Valea Sâmbetei.

„Cu această ocazie, șeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică și problemele cu care ne confruntăm zi de zi.

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluții concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfășoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a declarat Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov, potrivit sursei citate.

Cine a mai venit în vizită la Salvamont Brașov

În același timp, echipa Salvamont , care efectuează patrulări preventive pe Valea Mălăiești, s-a întâlnit cu viceprim-ministrul , care a vorbit despre sprijinul său pentru susținerea și dezvoltarea activității Salvamont.

De asemenea, astăzi, salvatorii montani au oferit primul ajutor unei persoane cu entorsă la Racoș și au asigurat siguranța participanților la TBT Race – Transilvania Bike Trail Race 2025, competiție la care au participat peste 1.300 de sportivi pe trasee de 24 km, 42 km și 77 km.

Prezența salvatorilor montani a fost esențială pentru desfășurareaîn siguranță a evenimentului și pentru intervențiile rapide în caz de accidentări.