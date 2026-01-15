B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ziua Culturii Naționale: muzee cu intrare liberă, spectacole, concerte și expoziții speciale în București și în țară

Ziua Culturii Naționale: muzee cu intrare liberă, spectacole, concerte și expoziții speciale în București și în țară

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 07:40
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. București: de la muzee și biblioteci, la teatru și operă
  2. Concerte, spectacole și proiecții speciale
  3. Evenimente în țară și în străinătate

Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii marchează Ziua Culturii Naționale printr-un program amplu, care cuprinde expoziții, spectacole de teatru, concerte, proiecții de film, tururi ghidate și întâlniri cu artiști și cercetători. Evenimentele se desfășoară atât în București, cât și în marile orașe din țară, multe dintre ele cu acces gratuit pentru public.

București: de la muzee și biblioteci, la teatru și operă

În Capitală, Biblioteca Națională a României propune expoziția „Expresii ale portului tradițional de pe teritoriul României în lucrări de grafică din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României”, care reunește 70 de desene și acuarele dedicate costumului tradițional. Tot aici are loc conferința cu ateliere „Genealogie și practici culturale”, cu invitați precum Maia Morgenstern, Filip Florian, Radu Tudorancea și Gabriela Petre, scrie Agerpres.

Muzeul Național de Artă Contemporană al României organizează un tur ghidat al expoziției „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, urmat de un DJ set în cafeneaua muzeului, accesul fiind gratuit.

La Muzeul Național al Țăranului Român, publicul este invitat la workshopuri, vernisaje și proiecția filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipa filmului.

Ziua de 15 ianuarie aduce intrare liberă și la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, unde vizitatorii pot participa inclusiv la un treasure hunt inspirat din poezia lui Mihai Eminescu. Acces gratuit este oferit și la Muzeul Național de Istorie a României, unde poate fi văzut, în premieră, un album cu manuscrise ale poetului Vasile Alecsandri.

Concerte, spectacole și proiecții speciale

Teatrele și instituțiile muzicale marchează momentul prin producții speciale. Teatrul Național „I.L. Caragiale” propune spectacole românești de autor și tururi ghidate gratuite, iar Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” prezintă opera rock „Meșterul Manole”.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” lansează un nou videoclip și organizează evenimente expoziționale dedicate centenarului Marin Constantin.

Evenimente în țară și în străinătate

Ziua Culturii Naționale este marcată și în țară, cu expoziții și spectacole la Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Constanța, Bacău sau Târgu Mureș. De asemenea, Muzeul Național „George Enescu” propune, la nivel național și internațional, un program extins de expoziții și recitaluri, cu intrare liberă la sediile din Sinaia și Tescani.

În plan internațional, Institutul Național al Patrimoniului organizează, la Roma, expoziția „IILE REGINELOR. Tezaurul Brodat al Reginelor”, dedicată patrimoniului textil românesc, confirmând faptul că Ziua Culturii Naționale depășește granițele țării și promovează valorile culturale românești pe plan european.

