Gala Globurile de Aur a ajuns în acest an la ediția cu numărul 83. Evenimentul s-a desfășurat la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California. Ceremonia a fost transmisă live pe şi a fost urmărită și pe Paramount+.

Globurile de Aur au fost prezentate de Nikki Glaser

Comedianta Nikki Glaser revine pentru a doua oară în rolul de gazdă a , cele importante de la Hollywood înainte de Oscaruri. Câștigătorii au fost prezentați de staruri precum , George Clooney, Amanda Seyfried, Charli XCX, Ana de Armas sau Mila Kunis.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului. Cei care votează în această competiție nu au drept de vot și la Gala Oscarurilor. Un astfel de premiu atrage atenția asupra potențialilor candidați la Oscaruri.

În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.

Lista câștigătorilor ediției din acest an

Între marii câștigători la Globurile de Aur 2026 au pelicula „Hamnet” , pentru , și „One Battle After Another” pentru cea mai bună comedie. Premiile au decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), într-o ceremonie fastuoasă.

Lista premiilor complete este următoarea:

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film – dramă: „Hamnet”.

Cel mai bun film – comedie/musical: „One Battle After Another”.

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura – „The Secret Agent”.

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley – „Hamnet”.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet – „Marty Supreme”.

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne – „If I Had Legs I’d Kick You”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard – „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor – „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”.

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”.

Cel mai bun film străin: „The Secret Agent” (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: „Sinners”.

Cel mai bun film de animaţie: „KPop Demon Hunters”.

Cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson, „Sinners”.

Cel mai bun cântec original – „Golden” – „KPop Demon Hunters” (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE