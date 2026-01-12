B1 Inregistrari!
Globurile de AUR 2026. „Hamnet" a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor

Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 07:25
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Globurile de Aur 2026 Sursa foto: Facebook/ captura video Golden Globes
Cuprins
  1. Globurile de Aur au fost prezentate de Nikki Glaser
  2. Lista câștigătorilor ediției din acest an

Gala Globurile de Aur a ajuns în acest an la ediția cu numărul 83. Evenimentul s-a desfășurat la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California. Ceremonia a fost transmisă live pe CBS şi a fost urmărită și pe Paramount+.

Globurile de Aur au fost prezentate de Nikki Glaser

Comedianta Nikki Glaser revine pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei celebrelor premii, cele importante de la Hollywood înainte de Oscaruri. Câștigătorii au fost prezentați de staruri precum Julia Roberts, George Clooney, Amanda Seyfried, Charli XCX, Ana de Armas sau Mila Kunis.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului. Cei care votează în această competiție nu au drept de vot și la Gala Oscarurilor. Un astfel de premiu atrage atenția asupra potențialilor candidați la Oscaruri.

În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.

Lista câștigătorilor ediției din acest an

Între marii câștigători la Globurile de Aur 2026 au pelicula „Hamnet” , pentru cel mai bun film, și „One Battle After Another” pentru cea mai bună comedie. Premiile au decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), într-o ceremonie fastuoasă.

Lista premiilor complete este următoarea:

CINEMATOGRAFIE:

  • Cel mai bun film – dramă: „Hamnet”.
  • Cel mai bun film – comedie/musical: „One Battle After Another”.
  • Cel mai bun actor într-un film dramă:  Wagner Moura – „The Secret Agent”.
  • Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley – „Hamnet”.
  • Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet – „Marty Supreme”.
  • Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne – „If I Had Legs I’d Kick You”.
  • Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard – „Sentimental Value”.
  • Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor – „One Battle After Another”.
  • Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”.
  • Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”.
  • Cel mai bun film străin: „The Secret Agent” (Brazilia).
  • Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: „Sinners”.
  • Cel mai bun film de animaţie: „KPop Demon Hunters”.
  • Cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson, „Sinners”.
  • Cel mai bun cântec original – „Golden” – „KPop Demon Hunters” (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).
  • Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE

  • Cel mai bun serial dramă: „The Pitt”.
  • Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle – „The Pitt”.
  • Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn – „Pluribus”.
  • Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: „Adolescence”.
  • Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham – „Adolescence”.
  • Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams – „Dying for Sex”.
  • Cel mai bun serial de comedie/musical: „The Studio”.
  • Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen – „The Studio”.
  • Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart – „Hacks”.
  • Cel mai bun podcast: „Good Hang with Amy Poehler”.
  • Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty – „Adolescence”.
  • Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper – „Adolescence”.
  • Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: „Mortality”.
  • Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.

