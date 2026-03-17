Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil". Locul unde a fost găsită

Ana Maria
17 mart. 2026, 14:59
Sursa foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova
Descoperire alarmantă marți, în apropierea graniței cu Ucraina. O dronă activă, care avea atașat un dispozitiv explozibil, a fost identificată pe un teren agricol din Republica Moldova, la mică distanță de frontieră.

Autoritățile au intervenit de urgență, iar zona a fost securizată pentru a preveni orice risc pentru populație.

Descoperire alarmantă! Unde a fost găsită drona și ce au descoperit autoritățile

Incidentul a avut loc în satul Tudora, din raionul Ștefan Vodă, o localitate aflată la mai puțin de 500 de metri de granița cu Ucraina. Potrivit reprezentanților Poliția Republicii Moldova, drona a fost descoperită pe un câmp și prezenta un pericol real.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că aparatul nu era inactiv, ci „conține un dispozitiv explozibil”, ceea ce a dus la mobilizarea imediată a echipelor specializate.

Descoperire alarmantă! Ce măsuri au fost luate pentru siguranța populației

La fața locului au fost trimiși geniştii, care urmează să neutralizeze pericolul printr-o detonare controlată. Până atunci, autoritățile au decis evacuarea locuitorilor din zonă.

„(…) În continuare geniștii militari împreună cu colegii din structurile IGSU, IGPF și Serviciul de urgență vor efectua cercetările de rigoare și vor întreprinde măsurile de neutralizare. Protejarea populației este prioritatea noastră. Îndemnăm oamenii să fie calmi și să respecte recomandările autorităților„, a transmis Ministerul Apărării din Republica Moldova, potrivit Antena 3 CNN.

Intervenția este în desfășurare, iar perimetrul rămâne sub strictă supraveghere.

De ce apar astfel de incidente în Republica Moldova

Astfel de situații nu sunt izolate. De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina, fragmente de drone sau aparate de zbor au fost descoperite în mod repetat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în România.

Proximitatea față de zonele de conflict face ca riscurile să rămână ridicate, mai ales în contextul atacurilor aeriene frecvente.

Ce s-a întâmplat în noaptea precedentă în Ucraina

Descoperirea dronei vine la scurt timp după un nou val de atacuri lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa.

Potrivit informațiilor publicate de The Kyiv Independent, infrastructura industrială, portuară și energetică a fost afectată, iar mai multe localități de la Marea Neagră au rămas fără curent electric.

În ultimele 24 de ore, cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 55 au fost rănite.

De asemenea, forțele ruse au lansat 178 de drone, dintre care 154 au fost interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană. Totuși, 22 dintre acestea au reușit să lovească 12 ținte.

