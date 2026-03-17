Alertă la graniță! Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți că, în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții, nu mai puțin de 21 de drone s-au apropiat de teritoriul României. Oficialul a precizat însă că niciuna dintre acestea nu a pătruns în spațiul aerian național.

Situația a fost atent monitorizată de autorități, în contextul intensificării atacurilor din proximitatea graniței.

Alertă la graniță! Au intrat dronele în spațiul aerian al României?

Potrivit ministrului, nu a existat o încălcare a spațiului aerian românesc, chiar dacă dronele s-au apropiat de frontieră.

„Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă.

Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii„, a precizat Radu Miruță, la Parlament.

Ce s-a întâmplat la Plauru

Chiar dacă dronele nu au intrat oficial în spațiul aerian, resturi provenite de la aparate de zbor au fost identificate în zona Plauru, județul Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că fragmente de drone au fost găsite în apropierea localității, iar forțele armate au reacționat rapid, ridicând două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației.

Incidentul vine pe fondul unor noi atacuri lansate de Rusia asupra unor regiuni din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Tot în acest context, autoritățile din au anunțat descoperirea unei drone pe teritoriul lor, la mică distanță de frontieră. În urma verificărilor, s-a stabilit că aceasta era activă și conținea un dispozitiv explozibil.

Ce spune ministrul despre amenințările Iranului

Ministrul Apărării a abordat și subiectul declarațiilor recente venite din Iran. Miruță a precizat că acestea nu vizează o amenințare militară directă.

„Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul național trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a explicat Miruță, potrivit .