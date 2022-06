109 zile de război în Ucraina: Scurgerile de petrol au provocat un incendiu puternic la uzina chimică Azot

Uzina Azot, din orașul ucrainean Severodonețk a fost intens bombardată în ultimele zile. Potrivit presei ucrainene, citată de , un incendiu puternic ar fi izbucnit după ce zeci de tone de petrol s-ar fi scurs din rezervorul avariat de bombardamente, ceea ce duce la o poluare masivă în aer, sol și apă.

Ukraine war: Chemical plant hit as fighting rages in Severodonetsk Russian shelling causes a huge fire at the Azot plant in Severodonetsk, a Ukrainian official says.

— of today (@_oftoday_)