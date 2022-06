116 zile de război: Un nou comandant rus a fost desemnat pentru conducerea operațiunilor militare din Ucraina

Schimbare importantă în comandamentul armatei ruse. Colonelul Andrei Serdiukov, șeful forțelor aeriene ruse, ar fi fost schimbat din funcție din cauza pierderilor masive în rândul parașutiștilor, potrivit datelor furnizate de

Acesta ar fi căzut în dizgrația superiorului său din cauza pierderilor uriașe înregistrate pe fronturile din Ucraina.

În locul său ar fi fost desemnat generalul-colonel Mihail Teplinski, originar din regiunea Donețk.

⚡️According to ISW, the Kremlin appointed the current chief of staff of the Central Military District, Colonel-General Mikhail Teplinsky(a native of the Donetsk region), as Serdyukov’s replacement and named the Deputy Commander of the Russian Airborne Forces.

— Flash (@Flash43191300)