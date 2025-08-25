Președintele rus Vladimir Putin evită să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski pentru că „nu-l place”, a declarat președintele american Donald Trump.
Trump s-a întâlnit separat cu Putin și Zelenski luna aceasta, ca parte a eforturilor sale de a negocia pacea, dar nu s-a realizat niciun progres concret, iar Rusia a continuat să atace orașele ucrainene.
„Fiecare conversație pe care o am cu el este o conversație bună”, a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval. „Și apoi, din păcate, o bombă este încărcată în Kiev sau în altă parte, și atunci mă enervez foarte tare din cauza asta. Cred că vom termina războiul. E greu… Se întâmplă lucruri ciudate în război.”
În timpul discursului său din 25 august, Trump a făcut declarații contradictorii cu privire la posibilitatea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El a spus că intenționează să organizeze o întâlnire între liderii Ucrainei și Rusiei, dar a adăugat apoi că s-ar putea să nu se întâmple deloc, potrivit Reuters.
„Chiar nu se plac”, a adăugat Trump. „Cea pe care am crezut că ar fi cea mai ușoară, sincer, a fost cea dintre Rusia și Ucraina. Dar se pare că există niște conflicte mari de personalitate.”
Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă pe 18 august, la trei zile după prima sa întâlnire cu Putin în Alaska. Zelenski a declarat după întâlnire că Ucraina este pregătită să poarte discuții necondiționate cu Moscova.
Liderul ucrainean a declarat că discuțiile de pace trebuie să abordeze răpirea copiilor ucraineni de către Rusia, restituirea teritoriilor ocupate și finanțarea pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei.
Zelenski a menționat că peste 30 de țări, inclusiv state europene, Canada și Japonia, sunt gata să susțină garanțiile de securitate pentru Ucraina, unele semnalând disponibilitatea de a oferi forțe de menținere a păcii, informații și sprijin pentru apărare aeriană.
Trump a spus că sprijinul SUA va veni „din punctul de vedere al sprijinului”, în timp ce națiunile europene vor oferi garanții de securitate semnificative.
„Îi vom ajuta”, a spus el. „Vreau să nu mai văd oameni uciși.”
Anterior, pe 19 august, Trump a declarat că soldații americani nu vor fi pe teren în Ucraina pentru a se asigura că garanțiile de securitate sunt respectate, subliniind că țările europene îi vor „transfera în avans”.
Zelenski a declarat în repetate rânduri că este pregătit să se întâlnească cu Putin și să poarte discuții de pace cu Rusia. Zelenski le-a declarat reporterilor pe 20 august că, dacă Putin „nu este pregătit” pentru o întâlnire față în față, Kievul se așteaptă ca Statele Unite să răspundă cu măsuri mai dure.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat pe 22 august că o întâlnire între cei doi lideri „nu este deloc pregătită”, susținând că Zelenski a respins „mai multe principii” necesare pentru viitoarele discuții de pace și punând la îndoială legitimitatea sa.