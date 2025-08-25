Președintele rus Vladimir Putin evită să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski pentru că „nu-l place”, a declarat președintele american Donald Trump.

Ce spune Donald Trump despre o întâlnire Putin-Zelenski

Trump s-a întâlnit separat cu Putin și Zelenski luna aceasta, ca parte a eforturilor sale de a negocia pacea, dar nu s-a realizat niciun progres concret, iar Rusia a continuat să atace orașele ucrainene.

„Fiecare conversație pe care o am cu el este o conversație bună”, a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval. „Și apoi, din păcate, o bombă este încărcată în Kiev sau în altă parte, și atunci mă enervez foarte tare din cauza asta. Cred că vom termina războiul. E greu… Se întâmplă lucruri ciudate în război.”

În timpul discursului său din 25 august, Trump a făcut declarații contradictorii cu privire la posibilitatea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El a spus că intenționează să organizeze o întâlnire între liderii Ucrainei și Rusiei, dar a adăugat apoi că s-ar putea să nu se întâmple deloc, potrivit .

„Chiar nu se plac”, a adăugat Trump. „Cea pe care am crezut că ar fi cea mai ușoară, sincer, a fost cea dintre Rusia și Ucraina. Dar se pare că există niște conflicte mari de personalitate.”

Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Casa Albă pe 18 august, la trei zile după prima sa întâlnire cu Putin în Alaska. Zelenski a declarat după întâlnire că Ucraina este pregătită să poarte discuții necondiționate cu Moscova.

Liderul ucrainean a declarat că discuțiile de pace trebuie să abordeze răpirea copiilor ucraineni de către Rusia, restituirea teritoriilor ocupate și finanțarea pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei.

Cum ar putea arăta garanțiile de securitate

Zelenski a menționat că peste 30 de țări, inclusiv state europene, Canada și Japonia, sunt gata să susțină garanțiile de securitate pentru Ucraina, unele semnalând disponibilitatea de a oferi forțe de menținere a păcii, informații și sprijin pentru apărare aeriană.

Trump a spus că sprijinul SUA va veni „din punctul de vedere al sprijinului”, în timp ce națiunile europene vor oferi garanții de securitate semnificative.

„Îi vom ajuta”, a spus el. „Vreau să nu mai văd oameni uciși.”

Anterior, pe 19 august, Trump a declarat că soldații americani nu vor fi pe teren în Ucraina pentru a se asigura că garanțiile de securitate sunt respectate, subliniind că țările europene îi vor „transfera în avans”.

Zelenski a declarat în repetate rânduri că este pregătit să se întâlnească cu Putin și să poarte discuții de pace cu Rusia. Zelenski le-a declarat reporterilor pe 20 august că, dacă Putin „nu este pregătit” pentru o întâlnire față în față, Kievul se așteaptă ca Statele Unite să răspundă cu măsuri mai dure.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat pe 22 august că o întâlnire între cei doi lideri „nu este deloc pregătită”, susținând că Zelenski a respins „mai multe principii” necesare pentru viitoarele discuții de pace și punând la îndoială legitimitatea sa.