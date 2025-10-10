B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas

Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 14:17
Imagine din Fâșia Gaza. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Mohamed Zaanoun
Cuprins
  1. Ce au declarat oficialii americani
  2. Israel și Hamas
  3. Cum va arăta centrul de coordonare
  4. Acordul de pace

Statele Unite vor trimite aproximativ 200 de militari în Israel pentru a sprijini și monitoriza acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza.

Ce au declarat oficialii americani

Oficialii americani au declarat, joi, că militarii trimiși de Statele Unite vor face parte dintr-o echipă ce include națiuni partenere, organizații neguvernamentale și actori din sectorul privat, conform AP, citat de Adevărul.

Aceștia au mai declarat despre Comandamentul Central al SUA că va înființa un „centru de coordonare civil-militară” în Israel, în scopul de a facilita fluxul de ajutor umanitar, precum și a oferi asistență logistică și de securitate în teritoriul devastat, după doi ani de război.

Israel și Hamas

Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a planului administrației Trump de suspendare a ostilităților.

Cu toate acestea, o serie de întrebări cu privire la următorii pași rămân fără răspuns, între care dezarmarea Hamas, retragerea forțelor israeliene din Gaza și un viitor guvern în teritoriu.

Unul dintre oficiali a declarat că noua echipă va contribui la monitorizarea implementării acordului de încetare a focului și a tranziției către un guvern civil în Gaza.

Cum va arăta centrul de coordonare

Acesta va fi format din aproximativ 200 de militari americani cu expertiză în transporturi, planificare, securitate, logistică și inginerie.

De asemenea, trupele vor fi recrutate de la Comandamentul Central al SUA, care are trupe staționate în Orientul Mijlociu, precum și în alte părți ale globului.

Conform altor oficiali americani, membrii forțelor armate din Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite sunt așteptați să fie încorporați în echipa de 200 de soldați.

Acordul de pace

Guvernul israelian a aprobat acordul semnat joi cu Hamas pentru eliberarea tuturor ostaticilor.

„În ultimii doi ani, am luptat pentru a ne atinge obiectivele de război. Și unul dintre aceste obiective centrale de război este eliberarea ostaticilor. Toți ostaticii, cei vii și morții. Și suntem pe cale să realizăm asta”, a declarat premierul Beniamin Netanyahu, conform BBC.

Acordul a inclus eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea soldaților israelieni pe o linie convenită în Gaza.

Israelul va elibera aproximativ 250 de palestinieni care ispășesc pedepse pe viață și aproximativ 1.700 de alți reținuți după atacurile conduse de Hamas în urmă cu doi ani, care au declanșat războiul.

Acordul mai prevede și că toți cei 48 de ostatici israelieni vor fi eliberați în termen de 72 de ore, iar rămășițele celor decedați vor fi returnate Israelului.

