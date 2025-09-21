Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat că recunosc , alături de alte aproximativ 140 de ţări. Anunțurile făcute de oficialii celor trei state sunt de natură să tensioneze relațiile cu Israelul și SUA.

Marea Britanie recunoaște Palestina

Aceste decizii sunt motivate și de frustrarea faţă de războiul din Gaza, transmite Reuters. Liderii celor trei țări, Marea Britanie, Canada şi Australia, au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina. Se așteaptă ca între cele trei state, şi principalul său aliat, Statele Unite, să apară noi tensiuni.

Potrivit analiștilor, decizia Marii Britanii are o greutate simbolică, dat fiind rolul pe care l-a jucat Londra în constituirea statului Israel, după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Astăzi, pentru a reda speranţa păcii pentru palestinieni şi israelieni şi pentru soluţia celor două state, recunoaşte oficial statul Palestina”, a transmis premierul britanic Keir Starmer pe X.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. — Keir Starmer (@Keir_Starmer)

Canada și Australia au transmis mesaje similare

Premierul canadian Mark Carney a transmis un mesaj similar. El a anunțat că va recunoaște statul palestinian și s-a oferit să construiască un viitor pașnic pentru palestinieni și israelieni

„Canada recunoaşte statul Palestina şi oferă parteneriatul nostru pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel”, a transmis Mark Carney.

Totodată, premierul Australiei, Anthony Albanese, şi ministrul de Externe, Penny Wong, au transmis un mesaj similar printr-un comunicat oficial.

„Australia recunoaşte aspiraţiile legitime şi de mult timp ale poporului palestinian pentru un stat al lor”, au transmis cei doi oficiali din Australia.

Today, Canada recognises the State of Palestine. — Mark Carney (@MarkJCarney)

Anunțurile venite din Marea Britanie, Canada și Australia salutate de palestinieni

Ministra palestiniană de Externe, Varsen Aghabekian Shahin, a salutat deciziile celor trei state occidentale. Într-o declarație pe care a făcut-o ăn Ramallah, ea a spus că este un prim pas spre suveranitate și independența Palestinei. Chiar dacă războiul nu va fi oprit, imediat, este un progres care trebuie consolidat.

„Este un pas care ne apropie de suveranitate şi independenţă. Poate nu va pune capăt războiului mâine, dar este un progres pe care trebuie să-l consolidăm şi să-l amplificăm. (…) Acum este momentul. Mâine este o dată istorică pe care trebuie să construim. Nu este sfârşitul”, a spus Shahin la Ramallah, referindu-se la campania IDF din Gaza.

Alte ţări, inclusiv Franţa, sunt aşteptate să urmeze exemplul în această săptămână, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Israelul condamnă decizia

Israelul a condamnat anunțul făcut de premierii din Marea Britanie, Canada și Australia. Ministrul securităţii, Itamar Ben-Gvir, a declarat că recunoaşterea statului Palestina reprezintă „o recompensă pentru criminali”. Oficialul de la Tel Aviv a făcut referire la atacul comis de Hamas în octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morţi şi 251 de persoane luate ostatice.

În replică, Israelul a declanșat un război nimicitor care, practic, a șters orașele din Gaza de pe fața pământului. Conform bilanțurilor autorităților palestiniene, în confruntări au murit peste 65.000 de palestinieni, majoritatea civili. Războiul din Gaza a dus la foamete în rândul populației palestiniene și la strămutări repetate din calea armatei israeliene.

Ben-Gvir a anunţat că va propune în şedinţa de cabinet extinderea suveranităţii israeliene asupra Cisiordaniei. Acest lucru ar echivala cu o anexare de facto a acestui teritoriu condus de Autoritatea Palestiniană. De altfel, el a cerut desfiinţarea acestei structuri sprijinită de Occident şi cu autonomie limitată în teritoriu.

Anexarea Cisiordaniei cerută și de minsitrul de Finanțe

Ministrul israelian al finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, Itamar Ben-Gvir. Într-o postare pe platforma X el a spus că „singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

„Dle prim-ministru, a sosit momentul şi decizia este în mâinile dumneavoastră”, a adăugat Bezalel Smotrich, adresându-se lui Benjamin Netanyahu.