31 de migranți au murit înecați în Canalul Mânecii, după ce barca în care se aflau s-a scufundat (VIDEO)

Cel puțin 31 de migranți s-au înecat între Franța şi Marea Britanie, după ce barca în care se aflau s-a răsturnat. Liderul francez, Emmanuel Macron, și premierul Regatului Unit, Boris Johnson s-au arătat revoltați și profund întristați de acest incident și au promis că vor intensifica acțiunile de descurajare a traversărilor ilegale care au loc în Canalul Mânecii.

Ambarcațiunea în care se aflau migranții s-a răsturnat miercuri, în timp ce oamenii încercau să ajungă din Franța în Marea Britanie. Liderul Franței a solicitat o întâlnire de urgență a miniștrilor europeni și a precizat că îi va identifica pe cei responsabili pentru decese, notează Reuters.

Peste 30 de persoane s-au înecat în apele Canalului Mânecii, după ce barca gonflabilă în care se aflau s-a scufundat miercuri în zona Calais. Migranții ar fi încercat să ajungă din Franţa în Marea Britanie, atunci când s-a produs incidentul, arată raportul de până acum.

În acest context, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o ședință de criză la Londra, în cadrul căreia s-a declarat „șocat, revoltat și profund întristat” de incident.

Incidentul arată cât de periculos este să traversezi Canalul Mânecii în acest mod și arată, de asemenea, că este vital să întărim eforturile de a împiedica afacerile celor care aruncă oameni pe mare în felul acesta. Totodată, liderul francez, Emmanuel Macron, este de părere că, în foarte scurt timp „canalul se va transforma într-un cimitir”, dacă aceste probleme nu sunt rezolvate.

El a mai precizat că autoritățile franceze fac tot posibilul pentru a identifica vinovații din spatele acestei tragedii, dar și pentru a reduce la minim posibilitatea migranților de a traversa Canalul Mânecii în astfel de moduri.

Patru persoane suspectate că se ocupă cu traficul de migranți, arestate

Până acum, patru persoane suspectate că ar face parte dintr-o rețea care se ocupă cu traficul de migranți au fost arestate de poliția franceză, a anunțat ministrul francez de Interne Gérald Darmanin.

Incidentul are loc la scurt timp după ce aproximativ 40 de imigranți au fost fotografiați lansând bărci în Canalul Mânecii, într-o nouă încercare de a ajunge în Marea Britanie.

Din Canalul Mânecii, după tragedia de miercuri, au fost recuperate 24 de cadavre, în timp ce 26 de persoane sunt în viață.