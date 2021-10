45 de state, printre care și membrii UE, solicită Rusiei explicații despre otrăvirea lui Alexei Navalîi, aflat în prezent la închisoare

Un grup format din 45 de națiuni membre ale Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, printre care SUA, Marea Britanie și membrii Uniunii Europene, a anunțat că va solicita formal Federației Ruse să ofere răspunsuri despre otrăvirea lui Alexei Navalnîi, poate cel mai cunoscut critic al Kremlinului.

45 de state solicită Rusiei explicații despre otrăvirea lui Alexei Navalnîi

„Astăzi, 45 de State Membre, inclusiv Marea Britanie, a informat Consiliul Executiv al OPCW că vor înainta formal Rusiei întrebări despre otrăvirea lui Navalnîi, în conformitate cu Articolul IX al Convenției. Rusia are 10 zile să răspundă”, se arată în comunicatul transmis pe Twitter de delegația britanică la OPCW.

Today, 45 States Parties, including 🇬🇧, have informed the #OPCW Executive Council that they will formally put questions to Russia about the poisoning of @Navalny, under Article IX of the Convention. Russia has 10 days to answer. Details will appear here: https://t.co/hfvYMeEVwP pic.twitter.com/rhY3rk3HX5 — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 5, 2021

Potrivit paragrafului citat de partea britanică, printre semnatarii inițiativei se regăsesc state din toate grupurile regionale.

„Este esențial ca Rusia să prezinte în detaliu pașii pe care i-a întreprins în anchetă și să facă lumină în ceea ce privește utilizarea unei arme chimice pe teritoriul său”, mai arată mesajul formulat de cele 45 de națiuni către Consiliul Executiv al OPCW.

Canada a precizat la rândul său că face parte dintre semnatarii inițiativei.

„În ciuda solicitărilor repetate, încă nu a fost făcută nicio anchetă privind atacarea lui Alexei Navalnîi cu un agent neurotoxic Noviciok. Canada se alătură altor 44 de țări în întreprinderea pasului următor, cerând Federației Ruse să clarifice împrejurările atacului, în conformitate cu Articolul 9 din CWC (Convenția privind interzicerea armelor chimice, n.r.)”, spune delegația canadiană la OPCW.

O altă națiune dintre cele 45 este Germania.

„Cazul Alexei Navalnîi: Astăzi la Consiliul Executiv al OPCW mai multe state, inclusiv Germania, au cerut răspunsuri din partea Rusiei, pe baza unei proceduri speciale de consultare. Rusia trebuie să explice descoperirea unui agent chimic de război care a fost interzis”, a declarat Susanne Baumann.

Case of Alexey Navalny: Today in the #OPCW Executive Council several states including Germany demanded answers from Russia under a special consultation procedure. Russia must explain the finding of a prohibited chemical warfare agent. — Susanne Baumann (@GERMANYonUN) October 5, 2021

Guvernele occidentale susțin că liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit în august 2020 cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok, care a fost dezvoltat în perioada sovietică. La acel moment, opozantul rus avea să fie transferat în Germania pentru tratament, însă la revenirea în Rusia a fost arestat și condamnat la închisoare, unde se află și la ora actuală. Kremlinul neagă orice fel de implicare în cazul Navalnîi.

Totodată, statele vestice au solicitat Siriei, un aliat al Rusiei, să permită accesul inspectorilor de arme, acuzând Damascul că încalcă în continuare obligațiile OPCW, potrivit WION.