47 de oameni din 18 gospodării au fost pur și simplu înghițiți de o alunecarre de teren din China

Patruzeci și șapte de persoane după o alunecare de teren în provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, a informat presa de stat.

CCTV a declarat luni că aproximativ 18 gospodării au fost îngropate, iar peste 200 de persoane au fost evacuate. Autoritățile au lansat un răspuns de urgență cu peste 200 de salvatori, precum și zeci de mașini de pompieri și alte echipamente.

Alunecările de teren sunt frecvente în Yunnan, o regiune îndepărtată a Chinei, unde lanțurile muntoase abrupte se întâlnesc cu platoul Himalaya. Dezastrul de luni a avut loc într-o zonă rurală înconjurată de munți uriași, acoperiți cu zăpadă.

