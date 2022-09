A fost dezvăluit portretul regelui Charles al III-lea pentru viitoarele monede. Vor intra în circulație în luna decembrie (FOTO)

După decenii în care a aşteptat să-i vină rândul, fiul cel mai mare al reginei decedate .

Portretul regelui Charles al III-lea pentru viitoarele monede cu efigia lui a fost dezvăluit vineri, de monetăria britanică, Royal Mint.

Portretul suveranului va apărea pe două monede, ce aparțin unei serii speciale, pentru a marca viața Reginei Elisabeta a II-a, mai exact pentru 5 lire sterline şi alta pentru 50 de pence, potrivit news.ro.

Chipul lui Charles este opera sculptorului Martin Jennings, iar fotografia este una aprobată de rege.

„Este cea mai mică lucrare pe care am creat-o vreodată”, a declarat Jennings, spunând că este emoţionat „de faptul că va fi văzută şi ţinută de atât de mulţi oameni”, informează AFP.

„Potrivit tradiţiei, regele priveşte în stânga, în direcţia opusă reginei Elizabeth II” pe portretul care apare pentru moment, precizează Royal Mint.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II.

— The Royal Mint (@RoyalMintUK)