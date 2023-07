A murit Jane Birkin / Actrița și cântăreața de origine britanică avea 76 de ani

Actrița și cântăreața de origine britanică Jane Birkin a murit la Paris. Legenda avea vârsta de 76 de ani, potrivit Ministerului Culturii din Franța, citat de Reuters.

Jane Birkin a fost găsită decedată în propria casă, potrivit ziarului Le Parisien și televiziunii BFM, care citează persoane apropiate ei. Acum doi ani, Birkin a avut un accident vascular cerebral ușor, după ce a suferit probleme cardiace în anii trecuți.

Cântăreața a devenit cunoscută peste hotare pentru hitul ei din 1969, în care ea și iubitul ei, regretatul cântăreț francez Serge Gainsbourg, au cântat „Je t’aime… moi non plus”.

După ce a divorțat de compozitorul britanic John Barry, de la sfârșitul anilor 1960, Birkin a trăit în Franța.

„Această plecare este atât de tristă. Era o persoană frumoasă”, a declarat fostul ministrul Culturii, Roselyne Bachelot, pentru BFM.

Jane Birkin, de origine londoneză, s-a retras de ceva vreme de pe scenă, după ce și-a reluat activitatea în urma atacului vasculare cerebral suferit în 2021. În luna martie, staff-ul ei a anunțat anularea concertelor sale timp de două luni, însă la finalul lunii mai au mai anunțat alte noi anulări.

Birkin s-a născut la Londra, pe 14 decembrie 1946. A fost fiica unui ofițer și a celebrei actrițe Judy Campbell, motiv pentru care a avut contact direct cu cinematograful de când era mică.

