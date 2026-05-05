Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 20:10
  1. De ce le dă inteligența artificială le dă bătăi de cap infractorilor
  2. Ce probleme întâmpină infractorii
  3. Cât de mult ajută barierele de siguranță ale marilor companii de AI

Inteligența artificială le dă bătăi de cap hackerilor care nu reușesc să folosească tehnologia. Un studiul arată că infractorii au rezultate slabe când folosesc metoda aceasta de hacking.  

De ce le dă inteligența artificială le dă bătăi de cap infractorilor

Infractorii cibernetici se chinuie să integreze inteligența artificială în activitatea lor, arată o nouă analiză realizată de Universitatea din Edinburgh, scrie Euronews.

Studiul pre-print a analizat peste 100 de milioane de postări de pe forumurile infractorilor folosind baza de date CrimeBB, care colectează informații din mediul underground.

Datele au fost verificate atât manual, cât și cu ajutorul unui model lingvistic de mari dimensiuni. Deși infractorii și-au arătat interesul pentru aceste instrumente, tehnologia nu le-a schimbat semnificativ modul de lucru, multe recenzii descriind instrumentele AI ca nefiind deosebit de utile.

Ce probleme întâmpină infractorii

Cercetătorii nu au găsit nicio dovadă semnificativă că hackerii ar fi reușit să folosească AI pentru a-și îmbunătăți activitatea, fie ca instrument de învățare, fie pentru a dezvolta unelte mai eficiente.

Asistenții AI pentru programare sunt utili mai ales celor care au deja competențe avansate de coding, astfel că modelele actuale nu aduc hackerilor un avantaj semnificativ când încearcă să spargă dispozitive sau să găsească vulnerabilități.

O postare citată în studiu subliniază că trebuie să înveți singur bazele programării înainte să poți avea un beneficiu real din AI. Până acum, principalul impact a fost în zone ușor de automatizat, precum crearea de boți pe rețelele sociale, escrocherii sentimentale și fraude de tip SEO.

Cât de mult ajută barierele de siguranță ale marilor companii de AI

Recenziile sugerează că până și cei mai experimentați hackeri folosesc chatbotii doar pentru întrebări simple de programare sau pentru a genera „fițuici” de coding.

Instrumentele utilizate sunt produse comerciale legitime, precum Claude de la Anthropic sau Codex de la OpenAI, și nu modele create special pentru infracțiuni, cum ar fi WormGPT.

Multe postări se referă la tehnici de evitare a restricțiilor de securitate, însă infractorii se lovesc de dificultăți serioase în a dezactiva mecanismele de siguranță ale modelelor comerciale. Din acest motiv, sunt nevoiți să se orienteze spre modele open source mai vechi, de calitate inferioară, care necesită resurse considerabile și sunt mai puțin utile.

