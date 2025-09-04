B1 Inregistrari!
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact

Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact

Elena Boruz
04 sept. 2025, 18:24
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Accident destul de grav în Berlin, Germania. 15 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 8 ani, au fost ținta unii șoferi, care, cel mai probabil din neatenție, a intrat în ei.

Potrivit presei germane, dintre aceștia, șase s-au ales cu răni ușoare și au fost transportați la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

  • Unde se aflau minorii în timpul accidentului
  • Supraveghetoarea minorilor, în stare gravă la spital

Unde se aflau minorii în timpul accidentului

Ceea ce este de-a dreptul surprinzător este locul în care care s-a produs accidentul. Minorii se aflau pe trotuar, atunci când mașina a intrat în ei.

Întregul eveniment rutier a avut loc în cartierul Wedding, în nord-vestul Berlinului, joi, în jurul orei 13.30.

Supraveghetoarea minorilor, în stare gravă la spital

Cei 15 copii nu erau singuri pe stradă, ci însoțiți de o supraveghetoare. Dacă cei șase micuți s-au ales cu răni superficiale, lucrurile sunt ceva mai complicate în ceea ce o privește pe însoțitoarea acestora. Femeia a fost grav rănită și transportată de urgență la spital.

Autoritățile au exclus posibilitatea unui accident produs intenționat, considerând că ce s-a petrecut a rezultat în urma neatenției șoferului. Ceea ce i-a făcut pe polițiști să își pună semne de întrebare a fost atitudinea șoferului, care era suspectă. Astfel, acestuia i s-au prelevat mostre biologice, pentru a depista dacă bărbatul consumase sau nu substanțe interzise.

