Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident

Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 22:52
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Sursa foto: Freepik

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și alte douăzeci au fost rănite, după ce funicularul Gloria, una dintre atracțiile turistice ale Lisabonei, a deraiat.

Autoritățile portugheze au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei care a șocat capitala, informează The Guardian.

Cuprins:

  • Cum s-a produs accidentul care a zguduit Lisabona
  • Ce spun autoritățile

Cum s-a produs accidentul care a zguduit Lisabona

Imaginile de la fața locului arată vagonul funicularului distrus, în timp ce echipele de intervenție încercau să salveze pasagerii din resturile de metal.

Trei persoane au decedat pe loc, iar alte trei sunt în stare gravă, conform autorităților. Restul pasagerilor au suferit răni de diferite severități.

Funicularul Gloria, inaugurat în 1885, leagă Piața Restauradores de cartierul Bairro Alto, o zonă renumită pentru viața de noapte.

Ce spun autoritățile

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a transmis un mesaj de susținere pentru victime și familiile lor. „Îmi exprim regretul profund pentru acest accident tragic și sper ca autoritățile să descopere cât mai repede cauza prăbușirii”, a spus șeful statului, conform sursei menționate.

Operatorul municipal Carris, care gestionează linia, a confirmat că sistemul de tracțiune funcționează pe baza unui cablu de haulaj acționat de motoare electrice, iar cele două vagoane sunt conectate la capete opuse.

