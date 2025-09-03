Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și alte douăzeci au fost rănite, după ce funicularul Gloria, una dintre atracțiile turistice ale Lisabonei, a deraiat.

Autoritățile portugheze au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei care a șocat capitala, informează

Cuprins:

Cum s-a produs accidentul care a zguduit Lisabona

Ce spun autoritățile

Imaginile de la fața locului arată vagonul funicularului distrus, în timp ce echipele de intervenție încercau să salveze pasagerii din resturile de metal.

Trei persoane au decedat pe loc, iar alte trei sunt în stare gravă, conform . Restul pasagerilor au suferit răni de diferite severități.

Funicularul Gloria, inaugurat în 1885, leagă Piața Restauradores de cartierul Bairro Alto, o zonă renumită pentru viața de noapte.

🚨BREAKING🚨:LISBON FUNICULAR CRASH KILLS AT LEAST 3, INJURES AROUND 20 The iconic Elevador da Glória funicular in central Lisbon derailed, killing at least three people and injuring about 20 others. Emergency crews are responding, and authorities are investigating the cause. — The_Independent (@TheIndeWire)

Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a transmis un mesaj de susținere pentru victime și familiile lor. „Îmi exprim regretul profund pentru acest accident tragic și sper ca autoritățile să descopere cât mai repede cauza prăbușirii”, a spus șeful statului, conform sursei menționate.

Operatorul municipal Carris, care gestionează linia, a confirmat că sistemul de tracțiune funcționează pe baza unui cablu de haulaj acționat de motoare electrice, iar cele două sunt conectate la capete opuse.