„Această persoană nu ar trebui să fie președinte”: Kamala Harris este criticată aspru într-o carte despre Biden

Hunter Walker și Luppe B Luppen, autorii cărții The Truce, îi citează pe foști angajați vicepreședintelui în cartea despre Biden, în care apar și discuții despre în cazul în care este nevoie. Un consilier de top al campaniei din 2020 a fostului senator din California a spus: „Această persoană nu ar trebui să fie președinte al Statelor Unite”.

Harris a candidat pentru Președinție în 2020, dar s-a retras cu o lună înainte de primul scrutin

Evaluarea fără echivoc, dată după ce Harris a fost aleasă vicepreședinte în 2020, este raportată în The Truce: Progressives, Centrists and the Future of the Democratic Party, de reporterii Hunter Walker și Luppe B Luppen. Cartea va fi publicată în SUA pe 24 ianuarie 2024. citează din copia primită.

Walker și Luppen îl citează pe asistentul anonim, spunând: „Mulți dintre noi, cel puțin cei cu care eram prieten în campanie, toți ne-am dat seama că: „Da, această persoană nu ar trebui să fie președinte al Statelor Unite.”

Un alt consilier anonim este citat spunând că de fapt povestea de viață a lui Harris, copil al imigranților indieni și jamaicani care a devenit prima femeie și o femeie de culoare care a fost aleasă vicepreședinte, este „în mare parte din motivele pentru care oamenii o susțin. Dar trebuie să te mai gândești și la: „Ce ai de gând să faci totuși?””

ca vicepreședinte au fost mult mediatizate. Casa Albă a negat în mod repetat astfel de rapoarte referitoare la relația de muncă dintre Biden și Harris și presupusa disfuncție în biroul lui Harris.

Biden și Harris ar urma să formeze din nou un duo democrat în 2024

Sondajele, totuși, arată îngrijorarea că, la 81 de ani, Biden este prea bătrân pentru a susține în mod corespunzător o campanie potențial istorică, cu Donald Trump se pare că va fi din nou candidatul republican.

Sondajele arată, de asemenea, un număr scăzut de susținători pentru Harris. Republicanii, în special cea mai apropiată contestatoare a lui Trump, Nikki Haley, au făcut din perspectiva preluării ei la putere o temă centrală a campaniei.

„Problemele pe care Harris și echipa ei le-au experimentat în campanie au persistat în perioada ei ca vicepreședinte”, scriu autorii.

„Harris a fost implicată în schimbări dese ale personalului, cu asistenți care descriu un climat toxic afectat de management defectuos. O sursă care a lucrat pentru ea spune că atmosfera din jurul Kamalei Harris era ca cea din „Game of Thrones”.