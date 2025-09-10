Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate

se confruntă, miercuri, cu o mulțime de revolte și de stradă, ca urmare a acțiunii „Blocăm tot”, organizată în urma unui apel pe rețelele de socializare. Protestatorii au blocat transporturile, sistemul de educație și chiar plățile electronice.

Protestul menit să paralizeze Franța

Zeci de mii de polițiști și jandarmi au fost scoși în stradă

Autoritățile au desfășurat în jur de 80.000 de jandarmi și polițiști pe străzile din orațele franceze, iar la primele ore ale dimineții au fost reținute, deja, 75 de persoane în Paris și împrejurimi. Acțiunea vine la o zi după numirea lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou și cu opt zile înaintea un protest sindical de mare amploare.

Protestatarii au organizat o mulțime de acțiuni, încă din zorii zilei, în metropole, în orașele mici și în mediul rural. În mai multe zone a fost blocată infrastructura de transport, locurile simbolice sau liceele. Demonstranții au declanșat ceea ce au numit „greva cardurilor bancare”. Această operațiune constă în plăți făcute exclusiv în numerar.

Amploarea mobilizării în cadrul acestei acțiuni menită să paralizeze Franța rămâne incertă. Acțiunile de protest diferă de la un oraș la altul, de la o regiune la alta. În unele zone se cere demisia președintelui .

În Savoia, de exemplu, protestul a constat în încetinirea traficului rutier. Mai mult de o sută de persoane pe biciclete puneau probleme mașinilor aflate în circulație în jurul sensurilor giratorii din centrul orașului Chambéry, relatează Le Figaro. La Lyon, s-a înregistrat o tentativă de blocare a cheiului Victor-Augagneur. Protestatarii au fost înlăturați de șoferii care încercau să își facă loc pentru a ajunte la serviciu.

Champs de bataille contre les CRS, qui protègent le ministère de l’Intérieur face aux lycéens, lors du blocus du lycée Hélène-Boucher à Paris, dans le cadre de la journée d’action “Bloquons tout” de ce 10 septembre 2025. — Adrien AdcaZz (@AdrienAdcaZz)

A nationwide day of disruption has started in France, “Bloquons Tout” (Block Everything). Triggered by new austerity measures, the call demands a total halt to work, consumption & banking activity — “We don’t pay. We don’t consume. We don’t work.” Stay tuned. — UNICORN RIOT (@UR_Ninja)

À Chambéry, le cortège vélorutionnaire qui rassemble environ 80 cyclistes prend la direction de la Place Monge, pour tourner autour des ronds-points et perturber la circulation — ici Pays de Savoie (@icipaysdesavoie)

Autoritățile franceze au scos 80.000 de jandarmi și polițiști în stradă, avertizând că „nici un blocaj” nu va fi tolerat. Prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se așteaptă la o acțiune „dură”. Estimările sale au la bază informațiile conform cărora protestul a fost preluat de „extrema stângă”.

Prefectul și-a exprimat îndoiala că această acțiune va mobiliza „societatea civilă”, chiar dacă aproape 11.000 de persoane s-au adunat în fața primăriilor din Franța încă de luni seara. Acestea au ovaționată căderea guvernului condus de François Bayrou, potrivit unei surse din cadrul poliției.

Tensiunile vin într-un context destul de delicat. În jurul prânzului este programată ceremonia de predarea a puterii de către fostul ocupant al Matignonului și succesorul său, Sébastien Lecornu.

Situația este în evoluție, iar autoritățile monitorizează mișcările de protest încercând să-și facă o idee despre amploarea lor.

🚨 PORTE DE VINCENNES 🚨 🔥 La situation reste TRÈS CHAUDE !

La mobilisation ne faiblit pas, la détermination est totale. ⚡ Paris tient bon, et partout ailleurs ça monte aussi.

👉 Rien ne les arrêtera. — Bloquons Tout ! – 10 Septembre 2025 (@bloquonstout)

🚨 NATION EN FEU 🚨 🔥 À peine 8h45 et déjà deux groupes de manifestants se sont rassemblés ! ⚡ Ça explose dès le matin, Paris est en ébullition.

👉 Rien n’arrête la colère, ça ne fait que commencer. — Bloquons Tout ! – 10 Septembre 2025 (@bloquonstout)