MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală

MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală

George Lupu
08 sept. 2025, 23:39
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Sursa Foto: Freepik.com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La Base), cele feroviare (SUD-Rail, CGT Cheminots) și aeriene (SUD-Aerien, CGT Air France), din învățământ (SUD-Education), servicii publice (CGT de la Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerț (CGT Commerce et Services) și sectoarele industriale (SUD Industrie) au lansat un apel la grevă generală națională în data de miercuri.

Ce domenii de activitate sunt afectate de grevă generală în Franța

Potrivit MAE, cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real.

Cu una până la două zile înainte, previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercites, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt rugați să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols sau ale aeroporturilor din localitatea de destinație/ plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:
– Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
– Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
– Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
– Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.rohttps://cgparis.mae.ro/http://lyon.mae.rohttp://marsilia.mae.rohttp://strasbourg.mae.rowww.mae.ro, și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația ‘Călătorește în siguranță’

Ce consecințe sunt după demiterea Guvernul condus de François Bayrou

Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit BBC.

Adunarea Națională a Franței a votat cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru demiterea lui din funcție și înlăturarea guvernului său minoritar. Alți 25 de parlamentari s-au abținut.

Francois Bayrou trebuie acum să-i prezinte lui Emmanuel Macron demisia guvernului său, lucru pe care, potrivit presei franceze, îl va face mâine dimineață.

Macron are acum mai multe opțiuni – niciuna dintre ele nefiind deosebit de atractivă.

El poate alege un nou prim-ministru. Alegerea unui nume care să nu fie imediat respins de una dintre marile facțiuni parlamentare s-ar putea să nu fie o sarcină ușoară, iar anul trecut procesul i-a luat lui Macron câteva săptămâni. Între timp, Bayrou va rămâne probabil ca interimar până la numirea unui nou succesor.

