B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”

Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”

Mirela Ionela Achim
08 sept. 2025, 08:27
Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Protest profesori. Imagine de arhivă. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Teoretic, luni, 8 septembrie, începe noul an școlar. Practic, nimeni nu știe exact în ce școli va suna clopoțelul. Marile sindicate din Educație anunță că vor boicota începutul de an şcolar. Peste 30.000 de profesori sunt așteptați la un marș de la Guvern la Palatul Cotroceni. Unele cadre didactice au transmis că vor merge la protest, altele, în schimb, sunt hotărâte să ajungă la clasă. Ministrul Educației, Daniel David, spune că măsurile de austeritate erau necesare, altfel rămâneam fără bani pentru burse și salariile profesorilor până la finele anului. Cât despre politicieni, se pare că aceștia au rămas fără festivitățile de început de an școlar, pe care le transformaseră în exerciții plictisitoare de imagine.

Cuprins

  • Ce spun sindicatele din Educație despre protest
  • Ce apel a lansat ministrul Educației către profesori

Ce spun sindicatele din Educație despre protest

FSLI spune că luni „în multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în goale”, pentru că profesorii vor merge la proteste.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim. (…)

Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite”, au transmis sindicaliștii, într-un comunicat.

Ei i-au cerut demisia ministrului Daniel David deoarece „nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern”. „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, au mai transmis sindicatele.

Acestea au avut un mesaj și pentru elevi și părinți: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre şi să ne susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală”.

Uniunea Elevilor Reprezentanți a anunțat că se alătură protestului profesorilor: „Măsurile, deși prezentate ca soluții pentru reducerea deficitului bugetar, produc efecte negative majore asupra educației”. La fel mai multe organizații studențești și ONG-uri.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc”.

Ce apel a lansat ministrul Educației către profesori

De cealaltă parte, ministrul Educației a atras atenția că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora. Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a declarat Daniel David.

El i-a invitat pe „actorii din educație” „să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Eveniment
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Eveniment
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Eveniment
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Eveniment
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
Eveniment
Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Eveniment
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Eveniment
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Eveniment
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate
Eveniment
Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate
Ultima oră
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
10:31 - Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
10:25 - Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
10:15 - Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
09:58 - Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
09:57 - Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
09:56 - Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
09:34 - Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate