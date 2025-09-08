Teoretic, luni, 8 septembrie, începe noul an școlar. Practic, nimeni nu știe exact în ce școli va suna clopoțelul. Marile sindicate din Educație anunță că vor boicota începutul de an şcolar. Peste 30.000 de profesori sunt așteptați la un marș de la Guvern la Palatul Cotroceni. Unele cadre didactice au transmis că vor merge la protest, altele, în schimb, sunt hotărâte să ajungă la clasă. Ministrul Educației, Daniel David, că măsurile de austeritate erau necesare, altfel rămâneam fără bani pentru burse și salariile profesorilor până la finele anului. Cât despre politicieni, se pare că aceștia au rămas fără festivitățile de început de an școlar, pe care le transformaseră în exerciții plictisitoare de imagine.

Ce spun sindicatele din Educație despre protest

Ce apel a lansat ministrul Educației către profesori

FSLI spune că luni „în multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în goale”, pentru că profesorii vor merge la proteste.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim. (…)

Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite”, au transmis sindicaliștii, într-un comunicat.

Ei i-au cerut demisia ministrului Daniel David deoarece „nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern”. „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, au mai transmis sindicatele.

Acestea au avut un mesaj și pentru elevi și părinți: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre şi să ne susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală”.

Uniunea Elevilor Reprezentanți a anunțat că se alătură protestului profesorilor: „Măsurile, deși prezentate ca soluții pentru reducerea deficitului bugetar, produc efecte negative majore asupra educației”. La fel mai multe organizații studențești și ONG-uri.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc”.

De cealaltă parte, ministrul Educației a atras atenția că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora. Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, Daniel David.

El i-a invitat pe „actorii din educație” „să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”.