Activități neobișnuite pentru vârstnici: Conducerea unui azil de bătrâni a adus o stripteuză pentru a-i distra pe pensionari (VIDEO)

a fost nevoit să își ceară scuze pentru că a angajat o stripteuză pentru a-i încânta cu un spectacol pe vârstnici cu ocazia festivalul recoltei din Taiwan.

Casa Veteranilor Taoyuan este o unitate administrată de stat, aflată în orașul Taoyuan. Azilul este destinat pensionarilor din armată, potrivit .

Astfel, conducerea azilului a plătit o pe femeia în lenjerie intimă pentru a distra cel puțin 12 bărbați aflați în scaun cu rotile. Personalul susține că pentru că cele două sărbători anterioare festivalului de la mijlocul toamnei au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus.

Azilul a ajuns să fie criticat aspru în mediul online, după ce imaginile cu femeia care îi ghidează mâinile unui bătrânel spre corpul său au devenit virale.

După toate acestea, șefii caselor de îngrijire au emis o declarație prin care și-au cerut scuze pentru imaginile care au apărut după petrecerea de la azil. Aceștia au stransmis că „regretă profund” incidentul care a avut loc pe 7 septembrie.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. 🤷🏿‍♂️

— Agifoe (@agifoe)