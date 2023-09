Ajutorul alimentar pentru Etiopia a fost suspendat pentru că s-ar fi descoperit că au fost furate provizii umanitare

Ajutorul alimentar pentru persoanele nevoiașe din Etiopia a fost suspendat, după ce s-ar fi descoperit că au fost furate provizii umanitare.

Vor fi introduse „măsuri de siguranță și controale îmbunătățite care vor asigura că asistența alimentară umanitară ajunge la persoanele vulnerabile vizate”, potrivit Programului alimentar mondial al ONU (PAM), scrie .

„Am luat decizia dificilă, dar necesară, că nu putem merge mai departe cu distribuirea de asistență alimentară până când nu vor fi puse în aplicare reformele”, a spus un purtător de cuvânt al USAid.

Pe motiv că s-ar fi furat din alimentele destinate persoanelor nevoiașe, USAid și PAM au suspendat livrările de ajutoare în regiunea Tigray din nordul țării. În această zonă, aproape 6 milioane de locuitori depind de ajutoare.

În prezent, peste 20 de milioane de persoane din Etiopia depind de ajutorul umanitar, în timp ce țara este afectată de conflictul civil și de cea mai gravă secetă din ultimele patru decenii.

În ultimul an fiscal, Statele Unite au trimis ajutoare în valoare de 1,8 miliarde de dolari, fiind astfel cel mai mare donator al Etiopiei.

