Alunecare masivă de stânci în Savoia! Circulația feroviară între Franța și Italia a fost înreruptă

Circulația feroviară între Franța și Italia a fost întreruptă luni, 28 august, după o alunecare de pietre în valea Maurienne, care a provocat dificultăți și pe șosea. SNCF a precizat că traficul feroviar între cele două țări va fi închis până cel puțin miercuri, scrie .

„Mai mulți bolovani reprezentând un volum de aproximativ 700 m3” s-au prăbușit duminică, în jurul oare 17:15, în ecranul de protecție instalat pe RD 1006, conform unui comunicat al prefecturii locale.

Conform SNCF, circulația trenurilor între Franța și Italia pe linia Chambéry-Torino, precum și a trenurilor TER în valea Maurienne, a fost oprită până miercuri.

Potrivit Ministrului Transporturilor, Clement Beaune, revenirea la normal „va dura câteva zile”.

„După alunecarea masivă de teren de ieri în #Maurienne, serviciile noastre publice sunt mobilizate pentru a restabili traficul rutier și feroviar cât mai repede posibil. Prioritate absolută pentru siguranța tuturor”, a scris el pe Twitter (X).

După alunecarea de bolovani, trenurile TER vor avea punctul terminus în Saint-Jean-de-Maurienne, iar autocarele TER au ca ultimă stație Saint-Michel-Valloire.

Î zona alunecării de teren, RD 1006 a fost închisă. Autostrada Maurienne, A43, a fost, de asemenea, închisă între bretelele 29 și 30, în ambele sensuri de circulație (St-Michel-de-Maurienne și Le Freney), pentru o perioadă nedeterminată, „până la îndepărtarea molozului depus pe autostradă în urma alunecării de teren”.

Vehiculele de peste 3,5 tone nu vor mai putea trece prin tunelul rutier de la Frejus. „Prin urmare, camioanele și autocarele sunt sfătuite să folosească tunelul Mont-Blanc sau autostrada A8”, notează prefectura.

Bad weather, trains suspended between and due to a in Savoia

