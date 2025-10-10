Amenințările lui Donald Trump, la adresa Chinei, cu impunerea unor , ca represalii la restricțiile pentru , prăbușesc bursa americană.

Amenințările lui Donald Trump prăbușesc bursa

Amenințările lui Donald Trump, la adresa Chinei, cu impunerea unor tarife comerciale mai mari au dus la prăbușirea bursei. Indicele a pierdut 560 de puncte (−1,2%), S&P 500 a scăzut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 2,3%. A fost cea mai mare pierdere înregistrată de indicii bursieri din luna aprilie.

Prăbușirea de vineri a anulat câştigurile săptămânale ale indicelui S&P 500, care se îndreaptă acum spre o pierdere de peste 1%. Totodată, Nasdaq şi Dow Jones ar putea încheia săptămâna cu scăderi de peste 1%, respectiv 2%. Înaintea declaraţiilor lui Trump, indicii se aflau pe creştere, Nasdaq atingând chiar un nou maxim istoric intraday.

Nu doar tensiunile comerciale provocate de amenințările lui Donald Trump au contribuit la căderea indicilor bursieri. Aceștia reacționează și la incertitudinea amplificată de blocajul bugetar al guvernului SUA. Deja este a zecea zi de blocaj, fără să apară vreun semn că lucrurile s-ar îndrepta spre un acord între republicani şi democraţi. De altfel, administrația Trump folosește acest blocaj pentru a concedia angajați federali.

Companiile de tehnologie au avut de suferit

Amenințările lui Donald Trump, împotriva Chinei, au lovit în primul rând în expuse pe piața chineză. Acțiunile Nvidia au pierdut peste 2%, AMD a pierdut peste 5%, iar Tesla mai mult de 3%. În acelaşi timp, preţul petrolului american a scăzut pe fondul temerilor că noile tarife ar putea reduce cererea globală.

„Nu e surprinzător că tehnologia este sectorul cel mai afectat, având în vedere dependenţa mare de China atât în producţie, cât şi ca piaţă de desfacere”, a explicat Art Hogan, strateg-şef la B. Riley Wealth.

Amenințările lui Donald Trump anunță un nou război comercial

Șeful de la Casa Albă a declarat că Beijingul devine „foarte ostil” dat fiind restricțiile pe care le-a impus asupra exporturilor de metale rare. Acestea sunt resurse esențiale pentru industria tehnologică şi de apărare, după cum transmite CNBC. În acet context au venit și amenințările lui Donald Trump la adresa Chinei.

„Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi în două săptămâni, la summitul APEC din Coreea de Sud, dar acum nu mai pare niciun motiv să o fac. Luăm în calcul o creştere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Beijingul a anunţat măsuri suplimentare de control asupra pieţei metalelor rare. China comunistă a obligat companiile străine să obţină licenţe de export pentru orice produs care conţine peste 0,1% din aceste materiale strategice. În aceste condiții, după amenințările lui Trump, șansele unui nou acord comercia cu China sunt aproape nule.

„Aşteptările pentru un nou acord comercial cu China au dispărut complet”, a declarat Jeff Kilburg, fondatorul KKM Financial.