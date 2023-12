Angajat al McDonald’s, concediat după ce a aruncat cu apă murdară peste sacul de dormit al unui om al străzii / Reacția conducerii restaurantului (VIDEO)

Un angajat al McDonald’s, care curăța la intrarea în restaurant cu mopul, aruncat cu apă murdară sacul de dormit al unui om al străzii din Londra, relatează

Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, paznicul i-ar fi făcut semn omului străzii să se mute în altă parte. Reprezentanții McDonald’s au declarat că cei implicați în incident au fost concediați.

Chiar dacă omul străzii l-a rugat pe angajatul restaurantului să se oprească și să îl lase în pace, paznicul a continuat să îi distrugă bunurile.

Hi . Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises.

— Damon Evans (@damocrat)