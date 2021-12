Anthony Fauci avertizează: Nu vom eradica niciodată COVID-19. Am eradicat doar un virus și acesta este variola. Ce spune despre noua variantă Omicron

Șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Albă, doctorul Anthony Fauci, a avertizat că numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 va continua să crească în lume, din cauza tulpinei Omicron, potrivit The Guardian, citat de HotNews.ro.

„Nu vom eradica niciodată acest lucru. Am eradicat doar un virus, și acesta este variola. Eliminarea poate fi prea aspirațională, pentru că am făcut asta doar cu infecții pentru care am avut o campanie masivă de vaccinare precum poliomielita și rujeola. Nu va fi eradicat și probabil că nu va fi eliminat ”, a spus Anthony Fauci, potrivit medpagetoday.com.

El îi îndemnândă pe americani să nu lase garda jos pe motiv că această tulpină este mai puțin periculoasă decât alte variante.

„Dacă avem mult mai mulți oameni infectați cu forme mult mai puțin grave, asta, într-un fel, ar putea anula efectul pozitiv al faptului că noua tulpină este mai puțin periculoasă. Suntem îngrijorați în mod special în legătură cu acele persoane care sunt în categoria nevaccinaților. Acestea sunt cele mai vulnerabile persoane atunci când ai un virus care este extrem de eficient în a se răspândi”, a declarat Anthony Fauci, la emisiunea ABC ”This week”.

„Una dintre problemele actuale este că testele nu vor fi totalmente disponibile pentru fiecare mai devreme de ianuarie”, a declarat Fauci pe postul ABC. „Dar ne ocupăm de problema testelor şi va fi reglementată foarte curând”, a precizat Anthony Fauci.

Omicron este considerată cea mai infecțioasă variantă de COVID-19, iar în prezent, în Europa, sunt cinci state care înregistrează deja transmiterea comunitară a noii variantei.

Țările europene în care varianta Omicron a devenit dominantă

Anglia, Irlanda și Spania sunt doar câteva dintre țările puternic afectate de varianta Omicron.

În Irlanda, peste 50% dintre cazurile nou confirmate sunt de infectare cu varianta Omicron. Totodată, autoritățile spun că au fost necesare mai puțin de două săptămâni ca noua variantă să devină dominantă, iar transmiterea ei să fie una comunitară.

Varianta Omicron a devenit dominantă în Anglia și mai ales în Scoția. Cele două state au ajuns să aibă transmitere comunitară într-un timp extrem de scurt.

Executivul de la Londra este convinsă că numărul real al infectărilor cu Omicron este mult mai mare iar, zilnic se infectează sute de mii de persoane, care nici măcar nu ajung să fie cuprinse în procesul de testare.

Olanda a fost unul dintre primele state europene care au înregistrat infectări cu varianta Omicron. Totodată, aici s-au implementat și cele mai stricte măsuri pentru COVID-19.

Guvernul a decis un lockdown extrem de strict, până la jumătate lunii ianuarie: toate magazinele ne-esențiale vor fi închise, închiderea școlilor, a barurilor, a restaurantelor.