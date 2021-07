Anthony Fauci, critici dure pentru cei care nu vor să se vaccineze: „Eradicarea variolei ar fi fost imposibilă cu dezinformarea actuală”

Omul de știință american Anthony Fauci a criticat reticiența oamenilor de a se vaccina și campania anti-vaccinare, spunând că SUA ar fi putut și astăzi să se cofrunte cu variola și poliomielita, dacă genul actual de dezinformare exista și în trecut.

Comentariile au reflectat o frustrare crescândă față de încetinirea bruscă a ratei de vaccinare împotriva Covid-19 în Statele Unite, chiar dacă infecțiile au crescut în state cu rate scăzute, scrie france24.

De asemenea, a venit la câteva zile după ce președintele Joe Biden și-a exprimat propria frustrare vizibilă, spunând că rețelele sociale care poartă dezinformare auzită pe scară largă despre vaccinuri „ucid oameni”.

Fauci a răspuns unui intervievator CNN care l-a întrebat dacă crede că „am fi putut învinge rujeola sau am putea eradica poliomielita dacă am fi avut dezinformarea din prezent”.

Fauci a spus: „Probabil că am mai avea variolă și probabil că am mai avea poliomielită … dacă am avea genul de informații false care se răspândesc”.

Scepticismul inițial cu privire la vaccin în multe domenii a evoluat din ce în ce mai mult spre ostilitate absolută, un mesaj amplificat de teoriile conspirației nefondate difuzate în mod regulat pe Fox și alte rețele conservatoare.

„Poate că nu funcționează și pur și simplu nu-ți spun asta”, a spus recent Tucker Carlson, unul dintre cei mai populari comentatori ai lui Fox.

Vaccinurile s-au dovedit în schimb extraordinar de eficiente. Oficialii din Maryland, de exemplu, au spus că nici una dintre persoanele care au murit de boală luna trecută în stat nu a fost vaccinată.

Cu privire la sugestiile de trimitere a educatorilor pentru vaccinuri din ușă în ușă pentru a încuraja oamenii să primească vaccinul, comentatorul Fox, Charlie Hurt, a spus: „Au devenit ca talibanii”.