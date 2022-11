Antonovsky, podul principal peste fluviul Nipru din Herson, a fost distrus (VIDEO, FOTO)

Podul strategic Antonovsky de peste fluviul Nipru s-a prăbușit. Deocamdată nu e clar ce a provocat distrugerea sa. Alexander Kots, corespondentul de război al ziarului Komsomolskaia Pravda, încorporat cu forțele rusești din zonă, crede că podul a fost aruncat în aer în timpul retragerii grupului de soldați ruși de pe malul drept pe cel stâng.

Televiziunea publică ucraineană a publicat o fotografie care arată secțiuni întregi ale podului prăbușite, notează

The Antonovsky Bridge has been destroyed as well.

