Armata Ucrainei a ajuns în centrul Hersonului. Drapelul de stat, arborat în inima orașului. Ucrainenii spun că soldații ruși și-au abandonat uniformele sau s-au înecat în Nipru încercând să scape (FOTO, VIDEO)

Forțele armate ale Ucrainei au ajuns în centrul orașului Herson, iar drapelul ucrainean a fost arborat de patrioții ucraineni în Piața Libertății, transmit și . Deși Rusia spune că s-a retras din oraș fără să piardă măcar un soldat, Kievul vorbește despre o retragere haotică, cu soldați ruși abandonându-și uniformele sau chiar înecându-se în râul Nipru în încercarea de a scăpa, notează și .

Drapelul Ucrainei, arborat în centrul Hersonului. Armata a intrat triumfătoare în oraș

Armata ucraineană a ajuns în inima orașului Herson și a fost primită cu bucurie de localnici. Un oficial regional susține că aproape tot orașul este acum sub controlul forțelor armate ucrainene.

Finally! Ukrainian army has reached the main town square of Kherson. Total victory! — (((Tendar))) (@Tendar)

Remember the giant flag that was present the first days of the occupation in ? It is back. Spring flashbacks. WOW!!!!!! — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports)

Serhiy Khlan, membru în consiliul regional ucrainean din Herson, spune că un număr mare de soldați ruși s-au înecat în râul Nipru în timp ce încercau să scape, iar alții s-au schimbat în haine civile.

Trupele ruse „se schimbă în haine civile de două săptămâni”, a declarat și Natalia Humeniuk, purtător de cuvânt pentru comandamentul de sud al armatei ucrainene.

În contextul informațiilor că soldații ruși sunt abandonați sau luați prizonieri și că ucrainenii bombardează trupele care traversează râul Nipru, un soldat rus susține că unor unități li s-ar fi transmis să scape cum pot.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. — Dmitri (@wartranslated)

Localnicii din Herson au fost sfătuiți să rămână în case. În tot acest timp, militarii caută în continuare eventuale trupe ruse rămase în oraș.

Patrioții ucraineni au arbordat drapelul de stat în Piața Libertății din centrul orașului, iar vestea a circulat rapid pe canalele de Telegram.

„În centrul Hersonului, partizanii noștri au arborat drapelul Ucrainei”, se arată într-o postare.

Free life is returning to Kherson together with Ukrainian flags.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙

📹: Kostiantyn Ryzhenko — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Steagul domnește vizavi de clădirea care găzduiește administrația regională de stat și consiliul regional.

Forțele armate ucrainene au recuperat 12 așezări din regiunea Herson pe 9 noiembrie, susține Ukrinform.