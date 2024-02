Argentina: Proteste violente la Buenos Aires în timp ce parlamentul dezbate reformele economice promovate de Milei (VIDEO)

Sindicalişti şi activişti sociali din s-au confruntat violent cu forţele de ordine, joi, pe străzile capitalei Buenos Aires, în timp ce parlamentul dezbătea reforme economice.

Televiziunile argentiniene au difuzat imagini cu protestatari care loveau cu bucăţi de lemn poliţiştii, în timp ce agenţii încercau să respingă mulţimea trăgând gloanţe de cauciuc şi lansând gaze lacrimogene, scrie DPA, citat de .

The members of the police set up a cordon and began to suppress the protesters, using rubber bullets, tear gas and water cannons.

Tensions rise in Argentina: Clashes erupted between police and protesters in Buenos Aires.

În tot acest timp, în Congres continuau, pentru a doua zi consecutiv, discuţiile despre transferul parţial al puterii legislative către guvern, pentru doi ani.

Totodată, parlamentul dezbătea despre modificări ale legislaţiei fiscale şi electorale, în cadrul unui pachet de reforme promovat de preşedintele Javier Milei.

New clashes between police and protesters in Buenos Aires

🇦🇷 Hundreds of people are protesting for the second day in a row outside the Argentine Congress, opposing the reforms of President Javier Millay.

— S p r i n t e r (@Sprinter99800)