Armata americană a doborât marți 12 drone și cinci rachete lansate de rebelii houthi, în Marea Roșie

Armata americană a doborât marți, 26 decembrie, 12 drone și cinci rachete lansate de houthi, un grup rebel yemenit susținut de Iran. Aceștia ar fi vizat un vas, dar și Israelul, scrie Agerpres.

Regiunea strategică a globului este în vizorul Statelor Unite și a unei coaliții internaționale pentru protejarea traficului maritim de atacurile houthiilor, despre care se spune că sunt solidari cu Hamasul palestinian în în Fâșia Gaza.

Forțele armate americane au doborât marți, 26 decembrie „2 drone de atac, trei rachete balistice antinavă şi două rachete de croazieră în sudul Mării Roşii, trase de houthi”, în doar 10 ore, potrivit unei postări de pe X (Twitter) a CENTCOM.

De asemenea, CENTCOM a precizat că nu s-au înregistrat victime sau pagube.

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the…

— U.S. Central Command (@CENTCOM)