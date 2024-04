Armata israeliană anunță că doi comandanți de elită și mai mulți ofițeri au fost uciși în raidul efectuat de Hamas

Colonelul Jonathan Steinberg și colonelul Roi Levy, comandanți de elită în cadrul IDF, au fost uciși în confruntările pe 8 octombrie, conform anunțului armatei israeliene.

Doi dintre comandanții de elită ai Israelului au fost uciși în raidul Hamas

„Comandantul Brigăzii Nahal, COL Jonathan Steinberg a fost ucis astăzi (dumincă 8 octombrie n.r) în timpul unei confruntări cu un terorist”, au declarat Forțele de Apărare Israelului (IDF) într-o postare pe X, cunoscută anterior ca Twitter.

Steinberg, în vârstă de 42 de ani, la granița sudică a Israelului cu Gaza. Brigada 933 Nahal este o unitate de elită a IDF.

IDF a dezvăluit publicului numele a 44 de eroi căzuți în luptă, printre aceștia numărându-se și Steinberg, unul dintre cei mai înalți și experimentați ofițeri israelieni sacrificați în acest conflict recent. Această informație a fost confirmată de către The Times of Israel, scrie .

44 de militari, căzuți în luptă

Colonelul Roi Levy, șeful unității de elită cunoscut sub numele de „Fantoma”, a fost ucis în luptă împreună cu 10 luptători Hamas în comunitatea Re’im din sudul Israelului sâmbătă, 7 octombrie, conform The Times of Israel. În total, 44 de militari și 30 de membri ai serviciilor de securitate israeliene au fost uciși în atacurile Hamas împotriva Israelului sâmbătă dimineața, inclusiv ofițeri de poliție, ofițeri de frontieră și membri ai Unității naționale de luptă contra terorismului din Israel, Yamam.