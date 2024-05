Armata israeliană spune că opt rachete au fost lansate din Rafah, chiar din zona ocupată de armata israeliană, spre centrul Israelului inclusiv Tel Aviv

Armata israeliană a declarat că , spre centrul Israelului. Atacul cu rachete de la Tel Aviv ridică semne de întrebare cu privire la operațiunea militară israeliană din zona din care acestea au fost trase.

Unele dintre imaginile care au fost atașate la anunțul Hamas [despre atac] au arătat că unele dintre rachete au fost lansate din partea de est a orașului Rafah, foarte aproape de vecinătatea punctului de trecere a frontierei, o zonă care a fost sub conducerea armatei israeliene de timp. ultimele 18 zile.

Armata israeliană și forțele sale de ocupație de pe teren au acționat agresiv în zonă și au arătat clar că dețin controlul și au curățat aproape toată zona de prezența oricăror luptători la sol sau luptători Hamas.

Dar barajul de rachete trase din acea zonă anume, pune un semn de întrebare uriaș asupra declarațiilor [israeliene], notează

Sistemul de apărare aeriană al Israelului a interceptat mai multe dintre ele, a spus armata.

An image shows that the Hamas rocket barrage on central Israel was launched from the Rafah area.

