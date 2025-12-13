Un atac armat a avut loc împotriva unei delegații de militari americani și sirieni, în regiunea Palmyra din Siria. Mai mulți soldați au fost răniți și au fost evacuați cu elicopterele.

Atac armat asupra trupelor americane

Mai mulţi soldaţi americani şi sirieni, care făceau parte dintr-o delegaţie comună, au fost răniți în din Siria. Autoritățile susțin că a fost un atac de origine necunoscută. Agenția siriană de presă SANA, citată de AFP a relatat despre mai multe tiruri de armă. Potrivit sursei citate, „mai mulţi membri ai forţelor americane au fost răniţi, precum şi doi membri ai forţelor de securitate siriene”.

se aflau într-o vizită în această regiune care a fost controlată, în trecut, de gruparea jihadistă Stat Islamic. Agenția de presă siriană a relatat că autorul focurilor de armă ar fi fost ucis în acest atac. Se pare, conform unor surse locale, că atacatorul s-ar fi sinucis detonând o bombă pe care o avea asupra sa.

Sursa a mai declarat că elicopterele americane au evacuat răniţii la o bază din regiunea Al-Tanf din Siria, lângă graniţa cu Irakul.

Tirul de arme a fost confirmat de oficilii locali

Doi oficiali sirieni locali au confirmat că un convoi al forţelor militare siriene şi al forţelor americane din coaliţia condusă de SUA care luptă împotriva Statului Islamic a fost ținta unui atac armat. Potrivit celor doi, trupele americane și siriene se aflau într-o misiune de patrulare în Palmyra. Oficialii au declarat că au existat victime.

Până la acest moment, nu a făcut nici un comentariu referitor la incidentul din Siria. Oficialii americani s-au abținut de la declarații până la clarificare asituației

De menționat că SUA are trupe staţionate în nord-estul Siriei de mai mulți ani. Armata americană se află în zonă ca parte a eforturilor depuse de zece ani pentru a ajuta forţele conduse de kurzi să combată .