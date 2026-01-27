B1 Inregistrari!
Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari

Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 19:47
Alexander Schweitzer, premierul landului german Renania-Palatinat. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Harald Tittel
Cuprins
  1. Unii bugetari din Renania, avantajați în raport cu alții
  2. Procurorii anchetează cum a dat concedii guvernul din Renania

Guvernul social-democrat al landului german Renania-Palatinat ar fi acordat propriilor funcționari publici de rang înalt concedii speciale prelungite pentru a facilita tranziția acestora către funcții de conducere bine plătite. Într-un caz, concediul a durat aproape 12 ani. Acum, Parchetul din Mainz a intrat pe fir.

Unii bugetari din Renania, avantajați în raport cu alții

Secretarii de stat ar fi primit concedii speciale ce le-au permis să treacă la funcții de conducere bine plătite fără a-și pierde statutul de funcționar public, explică Focus.

Curtea de Conturi din Renania descoperise deja cazurile în 2022. Într-un caz deosebit de grav, concediul special a durat aproape 12 ani. În timp ce funcționarii publici obișnuiți, cum ar fi profesorii sau polițiștii, își pierd statutul și drepturile la pensie atunci când trec în sectorul privat, înalții funcționari se bucurau de condiții speciale.

Jörg Berres, președintele Curții de Conturi, a declarat pentru SWR: „Dă impresia că acestor funcționari li se va acorda un dublu avantaj: pe de o parte, salariul mare tipic managementului privat și, pe de altă parte, pensia mai mare tipică funcționarilor publici”.

Procurorii anchetează cum a dat concedii guvernul din Renania

Procuratura a confirmat pentru SWR că face investigații preliminare pentru vedea dacă banii contribuabililor au fost irosiți pe acordarea acestor concedii speciale. Suspiciunea este una de abuz de încredere.

Cancelaria landului a respins acuzațiile, citând o opinie a fostului judecător constituțional Udo Di Fabio. Acesta a susținut că practica este în conformitate cu legislația privind funcția publică.

