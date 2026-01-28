B1 Inregistrari!
Exerciții militare și portavion nuclear în Orientul Mijlociu. SUA transmit un mesaj dur Iranului

Selen Osmanoglu
28 ian. 2026, 07:41
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Statele Unite au declanșat o nouă demonstrație de forță în Orientul Mijlociu, anunțând exerciții militare aeriene de mai multe zile și trimițând în regiune portavionul nuclear USS Abraham Lincoln. Mișcarea vine într-un context extrem de tensionat, marcat de amenințările Iranului și de represiunile violente împotriva protestatarilor.

Exerciții aeriene pentru „răspuns rapid și flexibil”

Air Forces Central, componenta aeriană a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a transmis că exercițiile militare au ca obiectiv testarea capacității forțelor americane de a desfășura, dispersa și susține puterea aeriană de luptă în regiune. Oficialii americani susțin că manevrele sunt menite să consolideze parteneriatele regionale și să asigure pregătirea pentru un răspuns rapid și flexibil în cazul unei crize majore.

Cu toate că Pentagonul nu a oferit detalii privind locația exactă a exercițiilor sau unitățile implicate, mesajul transmis este unul ferm: Washingtonul își reafirmă capacitatea de a proiecta forță militară într-o zonă considerată una dintre cele mai volatile din lume, conform The Guardian.

Portavionul USS Abraham Lincoln, în prim-plan

În paralel, CENTCOM a confirmat sosirea în Orientul Mijlociu a grupului de atac condus de portavionul nuclear USS Abraham Lincoln. Nava transportă zeci de avioane de luptă și aproximativ 5.000 de militari și este escortată de distrugătoare dotate cu rachete ghidate și sisteme avansate de apărare antiaeriană.

Statele Unite au relocat și un escadron de avioane F-15E Strike Eagle, implicat anterior în lovituri asupra Iranului. Totodată, Marea Britanie a anunțat trimiterea unor avioane Typhoon într-o misiune descrisă oficial drept „defensivă”.

Represiuni sângeroase și amenințări de la Washington

Escaladarea tensiunilor are loc pe fondul represiunii violente a protestelor din Iran, declanșate de criza economică severă și de prăbușirea monedei naționale. Organizațiile pentru drepturile omului vorbesc despre mii de morți, în timp ce autoritățile de la Teheran recunosc oficial peste 3.100 de victime.

Donald Trump a amenințat anterior cu lovituri militare dacă regimul iranian va continua execuțiile și represiunile. Ulterior, acesta a declarat că „uciderile s-au oprit”, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei intervenții militare: „Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție. Poate nu va trebui să o folosim.”

În același timp, administrația americană susține că este dispusă la dialog. „Iranul vrea să facă o înțelegere. Au sunat de mai multe ori. Vor să vorbească”, a spus Trump într-un interviu recent.

Aliații regionali, tot mai precauți

Desfășurarea masivă de forțe americane a stârnit neliniște și în rândul aliaților din regiune.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu vor permite folosirea teritoriului sau a spațiului lor aerian pentru un eventual atac asupra Iranului, subliniind că doresc să își mențină neutralitatea și să contribuie la stabilitatea regională.

