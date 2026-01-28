B1 Inregistrari!
Final de ianuarie cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Unde vor fi 13 grade și când revin ploile

Final de ianuarie cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Unde vor fi 13 grade și când revin ploile

28 ian. 2026, 08:07
Final de ianuarie cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Unde vor fi 13 grade și când revin ploile
Cuprins
  1. Vestul și sudul țării, cele mai ridicate temperaturi
  2. Dobrogea, Bărăgan și Muntenia: vreme plăcută, dar cu vânt
  3. Moldova și Transilvania: ceață dimineața, ploi noaptea
  4. București: vreme de martie la final de ianuarie
  5. La munte, vânt și ninsori pe creste

Miercuri, 28 ianuarie, aduce o încălzire semnificativă în aproape toată țara, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vest și în sud. Maximele pornesc de la 4 grade în zonele depresionare din Transilvania și ajung până la 13 grade în sudul Banatului, la Reșița, însă vremea rămâne schimbătoare, iar ploile revin spre seară și în cursul nopții.

Vestul și sudul țării, cele mai ridicate temperaturi

În regiunile vestice, miercuri se remarcă prin valori termice peste media perioadei. În Banat, temperaturile urcă până la 13 grade, iar vântul va avea intensificări de până la 50 km/h. Atmosfera este variabilă pe parcursul zilei, dar spre seară și noaptea sunt așteptate ploi, anunță meteorologii.

Și în Oltenia vremea se încălzește ușor. Sunt perioade cu soare, dar și înnorări, mai ales spre finalul zilei, când precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii. Maximele vor ajunge la aproximativ 10 grade, inclusiv în zonele deluroase.

Dobrogea, Bărăgan și Muntenia: vreme plăcută, dar cu vânt

În Dobrogea și Bărăgan, valorile termice cresc semnificativ față de ziua precedentă. Dacă marți la Călărași s-au înregistrat 6 grade, miercuri maximele ajung la 12 grade. Vremea va fi în general bună, deși apar unele înnorări, mai ales în Dobrogea. Vântul se intensifică pe litoral, unde poate atinge rafale de până la 50 km/h.

În sudul României și în Muntenia, dimineața poate aduce ceață pe alocuri, dar ulterior apare soarele. Maximele ajung la 11 grade, iar pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe în nordul Munteniei.

Moldova și Transilvania: ceață dimineața, ploi noaptea

În Moldova sudică și în estul Munteniei, temperaturile cresc, norii se adună temporar, însă nu sunt anunțate ploi. La Brăila, după-amiaza aduce până la 9 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața sunt condiții de ceață, iar pe parcursul zilei temperaturile cresc cu 5-6 grade față de marți.

În Transilvania și Maramureș, vremea se mai încălzește, cu maxime de 7-10 grade. Dimineața este ceață, la prânz apare soarele, însă seara și noaptea vin ploi în majoritatea zonelor.

București: vreme de martie la final de ianuarie

În Capitală, ziua începe cu posibilă ceață, dar vremea se încălzește simțitor. Maxima ajunge la 11 grade, o valoare mai degrabă specifică lunii martie.

Joi va fi și mai cald, cu până la 12 grade, însă seara sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului.

La munte, vânt și ninsori pe creste

Și la munte vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru final de ianuarie. Soarele apare în majoritatea masivelor, dar vântul se intensifică la altitudini mari.

Spre seară și noaptea apar precipitații, iar pe crestele Carpaților vor predomina ninsorile. Începând de vineri, temperaturile scad treptat, iar vremea devine mai rece și instabilă.

