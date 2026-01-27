B1 Inregistrari!
Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime

Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
Cuprins
  1. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor din accidentul feroviar
  2. Cum justifică autoritățile graba în acordarea sprijinului financiar
  3. Cum au fost afectate transporturile feroviare după tragedie

Spania încearcă să gestioneze consecințele uneia dintre cele mai grave tragedii feroviare din ultimul deceniu, produsă la mijlocul lunii ianuarie, într-un context social extrem de tensionat. Autoritățile au anunțat rapid măsuri financiare pentru sprijinirea victimelor, pe fondul presiunii publice și politice tot mai intense.

Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor din accidentul feroviar

Guvernul spaniol a anunțat acordarea unor despăgubiri totale de 20 de milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare produse pe 18 ianuarie, în provincia Cordoba. Accidentul de la Adamuz a dus la moartea a 45 de persoane și la rănirea altor peste 150, marcând cel mai grav bilanț după 2013.

Familiile persoanelor decedate vor primi câte 216.000 de euro, sumele urmând să fie achitate într-un termen maxim de trei luni, potrivit autorităților spaniole. Aceste despăgubiri includ un ajutor de stat, un avans din asigurare și o componentă din asigurarea obligatorie de călătorie.

Structura plăților prevede câte 72.000 de euro din fiecare dintre cele trei surse, suma acordată de stat fiind scutită de impozit. Măsura a fost anunțată public pentru a transmite un mesaj de sprijin rapid familiilor afectate de tragedie.

Cum justifică autoritățile graba în acordarea sprijinului financiar

Ministrul transporturilor, Oscar Puente, a explicat că statul nu poate urma proceduri administrative îndelungate într-un moment de criză umană majoră. „Ştim că procedurile obişnuite şi termenele legale nu răspund întotdeauna urgenţei vitale unei tragedii ca aceasta”, a declarat oficialul.

Puente a subliniat că victimele nu pot fi lăsate să aștepte ani de zile pentru a primi sprijinul financiar necesar. „Nu putem permite ca incertitudinea economică să se adauge durerii emoţionale”, a spus ministrul, în fața presei, potrivit Digi24.

Pentru persoanele rănite în accident, despăgubirile vor varia între 2.400 și 84.000 de euro, în funcție de gravitatea leziunilor și de evaluările medicale. Autoritățile au precizat că aceste plăți vor fi procesate gradual, pe măsură ce dosarele sunt analizate.

Cum au fost afectate transporturile feroviare după tragedie

Rețeaua feroviară catalană Rodalies a fost serios perturbată în zilele următoare accidentului, pe fondul temerilor legate de siguranță. Mai mulți mecanici au refuzat să lucreze, invocând riscuri pentru securitatea personalului și a pasagerilor.

Situația a fost agravată de o pană informatică ce a dus la întreruperea funcționării centrului de control al traficului feroviar. Mii de călători au rămas blocați, amplificând nemulțumirea publică față de starea infrastructurii feroviare.

