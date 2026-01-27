Guvernul Germaniei a anunțat o măsură fără precedent după pana majoră de curent care a paralizat parțial Berlinul la începutul lunii ianuarie. Autoritățile speră că o recompensă consistentă va debloca o anchetă aflată într-un impas și va duce la identificarea autorilor sabotajului.

De ce oferă Germania o recompensă de un milion de euro

Executivul german a decis instituirea unei recompense de un milion de euro pentru informații care pot conduce la prinderea celor responsabili de atac. Măsura este descrisă drept una excepțională, adoptată după ce investigațiile nu au înregistrat progrese notabile.

„Procuratura și poliția anunță o recompensă de un milion de euro pentru orice informație care ar putea conduce la identificarea autorilor”, a declarat ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, în cadrul unei conferințe de presă.

Anunțul vine la aproape o lună de la incident, perioadă în care autoritățile nu au reușit să stabilească identitatea făptașilor sau a eventualilor complici.

Cine este gruparea care a revendicat sabotajul

Atacul a fost revendicat de Vulkangruppe, o grupare de extremă stânga despre care se cunosc foarte puține informații, în ciuda activității sale de peste un deceniu. Organizația și-a asumat responsabilitatea pentru sabotaj în mediul online.

Procuratura federală a deschis rapid o anchetă pentru „apartenență la o organizație teroristă” și „sabotaj”. Până în prezent, anchetatorii nu au reușit să identifice membrii rețelei sau structura acesteia.

Vulkangruppe revendicase anterior aproximativ zece atacuri, inclusiv unul din martie 2024, care a vizat o fabrică Tesla din apropierea .

Cum a fost afectat Berlinul de pana de curent

Pe 3 ianuarie, un din sud-vestul Berlinului a lăsat fără curent aproximativ 45.000 de gospodării. Situația a afectat peste 100.000 de persoane, unele rămânând și fără încălzire, potrivit Libertatea.

Rețelele de telefonie mobilă și internet au fost întrerupte, iar transportul public a fost grav perturbat. Revenirea completă la normal a avut loc abia pe 7 ianuarie, după aproape o săptămână. Amploarea incidentului a scos la iveală vulnerabilități serioase ale infrastructurii critice din capitala germană.

Ce spun autoritățile despre prinderea făptașilor

Primarul Berlinului, , a salutat anunțul privind recompensa și a subliniat importanța capturării autorilor. Potrivit acestuia, prinderea vinovaților reprezintă „o prioritate absolută”.

„Cine atacă infrastructurile noastre critice pune în pericol, în mod deliberat, vieți omenești”, a transmis edilul pe platforma X.

Ministrul Dobrindt a anunțat și adoptarea iminentă a unei legi pentru protecția infrastructurilor critice, deși proiectul este contestat pentru caracterul său birocratic. El a admis că „deja sunt făcute publice prea multe informații despre infrastructurile noastre critice”, promițând totodată intensificarea luptei împotriva grupărilor de extremă stânga implicate în acte de sabotaj.