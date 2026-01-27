Imagini dramatice în Italia. Peste 1.500 de persoane din localitatea Niscemi, Sicilia au fost evacuate de urgență din cauza unei alunecări masive de teren. Orașul se prăbușește, la propriu, după cum se poate observa din imaginile publicate pe rețelele sociale.

Străzile sunt pline de oameni revoltați, nemulțumiți că autoritățile nu au prevenit această catastrofă. Poliția patrulează acum pe străzi pentru a menține ordinea.

Imagini dramatice în Italia. Care este gravitatea situației în localitatea Niscemi

Alunecarea de teren se întinde pe o distanță de aproximativ 4 kilometri și a înghițit deja un cartier întreg. Situația este extrem de tensionată, iar primarul a făcut un apel pe rețelele sociale, prin care a cerut locuitorilor să rămână în case, pentru siguranța lor. Cu toate acestea, mulți s-au adunat pe străzi, speriați de posibilitatea că fenomenele se pot extinde în orice moment.

Ce reproșează locuitorii din acea zonă autorităților

Oamenii din zonă acuză autoritățile că nu au efectuat controale adecvate și că nu au luat măsurile necesare pentru a preveni această tragedie. Situația este agravată de alte alunecări în zonă, iar primarul localității cele mai afectate spune clar: „situația continuă să se înrăutățească”.

Imagini dramatice în Italia. Ce măsuri au fost luate de către autorități

În această dimineață, președintele regiunii a sosit la fața locului pentru a evalua situația. Din cauza pericolului crescut, școlile au fost închise, iar accesul pe mai multe străzi a fost restricționat. De asemenea, autoritățile iau în calcul construirea unui drum alternativ, pentru a evita izolarea orașului afectat, potrivit .

Cum răspunde guvernul italian la criză

Guvernul italian a reacționat rapid. A declarat stare de urgență națională din cauza ciclonului care a lovit Italia în ultimele zile. Pentru a sprijini zonele calamitate, au fost alocați 100 de milioane de euro

Zona Siciliei este cunoscută pentru relieful său accidentat și instabilitatea geologică, fiind predispusă la alunecări de teren, mai ales după precipitații abundente. În ultimii ani, schimbările climatice au amplificat frecvența fenomenelor extreme, crescând riscul pentru comunitățile locale. Autoritățile italiene colaborează cu experți pentru monitorizarea continuă a terenului și implementarea unor măsuri de prevenție, însă multe zone rămân vulnerabile în fața dezastrelor naturale.