Atac cu drone cu drone asupra unui tren de pasageri care se deplasa în nord-estul Ucrainei, provocând moartea a cinci persoane. Alte trei persoane au fost omorâte, de dronele rusești, în Odesa.

Atac cu drone rusești asupra unui tren

a lansat 165 de drone, în noaptea trecută, asupra unor ținte din Ucraina provocând pagube materiale și mai multe pierderi de vieți omenești. Cinci pasageri ai unui tren care circula pe o rută din nord-estul Ucrainei au fost uciși după un atac cu drone. Trenul a luat foc ca urmare a exploziilor provocate de dispozitivele ucigașe. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale.

În regiunea nord-estică Harkov, procurorii au declarat că fragmente din cinci cadavre au fost găsite la locul atacului asupra trenului. În fotografii se vede cum cel puțin două vagoane sunt cuprinse de flăcări.

Atacul asupra trenului a survenit la câteva ore după ce alte drone rusești au bombardat orașul Odesa, în sudul țării. În exploziile din Odesa au murit trei persoane, iar alte 25 au fost rănite. Guvernatorul Odesei, Oleh Kiper, a declarat că doi copii şi o femeie însărcinată se numără printre răniţii. Zeci de clădiri rezidenţiale, o biserică, o grădiniţă şi un liceu au fost avariate, a spus el.

au declarat că Rusia au lansat 165 de drone peste noapte – 135 dintre acestea fiind neutralizate de apărarea aeriană.

Rusia mizează pe frigul ucigător

Moscova şi-a intensificat atacurile în ultimele zile, în contextul discuțiilor de pace trilaterale. Prin bombardametele tot mai dese, Rusia vrea să forțeze Kievul să renunțe la luptă.

Moscova a lansat o campanie de iarnă asupra infrastructurii energetice. Aproape în fiecare noapte are loc câte un atac cu drone menit să distrugă moralul populației. În opinia lui Vladimir Putin, supus presiunilor, fără ajutorul occidental consistent din trecut, Kievul ar putea ceda. Scopul urmărit de Rusia este de a obține un acord de pace, susţinut de SUA, în condițiile lui Vladimir Putin.

Săptămâna trecută, armata rusă a lansat alte lovituri cu drone asupra capitalei Kiev. A fost vizată, cu precădere, infrastructura energetică. Ministrul Energiei, Denis Shmyhal, a declarat că 710.000 de locuitori au rămas fără energie electrică.

Reacția lui Zelenski la utimul atac cu drone

Președintele a catalogat noile atacuri drept acte de terorism. El a cerut aliaților occidentali să intensifice presiunile asupra Moscovei pentru a opri loviturile asupra infrastructurii civile. Liderul de la Kiev a descris drept brutal ultimul atac cu drone asupra orașului .

„În orice ţară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat exact în acelaşi mod – pur şi simplu ca terorism. Cauza noastră – şi aceasta este ceea ce ar trebui să unească toţi oamenii normali din lume – este să asigurăm progresul protejării vieţii. Acest lucru este posibil prin exercitarea de presiuni asupra Rusiei”, a scris președintele Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un număr de peste dispozitive au fost lansate asupra orașului Odesa, în timp ce negociatorii ucraineni se pregătesc pentru noi discuţii duminică. Odesa, situată pe coasta Mării Negre, strategică pentru Ucraina, a fost ţinta unor atacuri din ce în ce mai frecvente în ultimele luni.

„Fiecare astfel de atac rus erodează diplomaţia care este încă în curs şi subminează eforturile partenerilor care contribuie la încheierea acestui război”, a scris Zelenski pe X.