Statele Unite au lansat o rachetă balistică intercontinentală (ICBM), Minuteman III, în cadrul unui test la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, California. Testul, denumit GT 254, a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului.

Statele Unite au testat arma Minuterman III

(AFGSC) a efectuat o lansare a unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) Minuteman III. Pentru acest test, Statele Unite au folosit o ogivă neînarmată. Lansarea a avut loc de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, California, pe 5 noiembrie. Denumit GT 254, testul a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului ICBM.

Aceste sisteme reprezintă o piatră de temelie a apărării naționale a Americii.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile americane, lansarea a fost inițiată de la bordul unei aeronave E-6B Mercury a Marinei SUA. Testul a fost realizat de o echipă de piloți din cadrul Escadrilei 625 Operațiuni Strategice. Aceasta a utilizat Sistemul de Control al Lansării Aeriene (ALCS). Cu acest prilej a fost testată și eficacitatea și disponibilitatea continuă a ALCS, un sistem de comandă și control de rezervă pentru forța ICBM.

„GT 254 nu este doar o lansare – este o evaluare cuprinzătoare pentru a verifica și valida capacitatea sistemului ICBM de a-și îndeplini misiunea critică. Datele colectate în timpul testului sunt neprețuite în asigurarea fiabilității și preciziei continue a sistemului de arme ICBM”, a declarat locotenent-colonelul Karrie Wray, comandantul Escadrilei 576 Teste de Zbor, potrivit unui comunicat al Bazei Vandenberg.

Testarea face parte dintr-o serie de activități de rutină

de la Vandenberg SFB, folosit de Statele Unite, servește drept teren de testare pentru acest efort critic. Lansarea a făcut parte dintr-o serie de activități de rutină, periodice pentru evaluarea și validarea capacităților Minuteman III. Testele sunt efectuate cu protocoale de siguranță stricte care permit AFGSC să colecteze date valoroase.

„Acest test a validat fiabilitatea, adaptabilitatea și modularitatea sistemului de arme. Prin această evaluare cuprinzătoare, efectuată de o echipă dedicată de aviatori AFGSC, asigurăm cele mai înalte standarde de integritate și fiabilitate pentru sistemul ICBM al națiunii”, a declarat colonelul Dustin Harmon, comandantul Grupului de Testare și Evaluare 377.

Grupul de Testare și Evaluare 377 este singura organizație dedicată testării ICBM a Forțelor Aeriene din Statele Unite.

Cum a decurs testul inițiat de Statele Unite

i neînarmat a parcurs aproximativ 4.200 de mile (6.750 km). Racheta a atins ținta de pe Poligonul de Testare a Apărării Antirachetă Balistică Ronald Reagan al Comandamentului Apărării Spațiale și Antirachetă al Armatei SUA, de pe Atolul Kwajalein din Republica Insulelor Marshall.

Poligonul este echipat cu senzori avansați, inclusiv cu radare metrice și de semnătură de înaltă fidelitate, senzori optici și telemetrie. Aici au fost colectate date critice în timpul fazei terminale a zborului. Membrii echipei RTS analizează informațiile pentru a evalua performanța sistemului. Datele vor fi utilizate pentru a sprijini cercetarea, dezvoltarea, testarea și evaluarea programelor de apărare și spațiale ale Americii.

Pe măsură ce Forțele Aeriene ale SUA își modernizează forța ICBM cu sistemul de arme LGM-35A Sentinel, menținerea disponibilității Minuteman III existent rămâne o prioritate maximă.