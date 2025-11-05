B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III

Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 19:45
Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III
Lansare rachetă interbalistică SUA Sursa foto: X
Cuprins
  1. Statele Unite au testat arma Minuterman III
  2. Testarea face parte dintr-o serie de activități de rutină
  3. Cum a decurs testul inițiat de Statele Unite

Statele Unite au lansat o rachetă balistică intercontinentală (ICBM), Minuteman III, în cadrul unui test la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, California. Testul, denumit GT 254, a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului.

Statele Unite au testat arma Minuterman III

Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene (AFGSC) a efectuat o lansare a unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) Minuteman III. Pentru acest test, Statele Unite au folosit o ogivă neînarmată. Lansarea a avut loc de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg, California, pe 5 noiembrie. Denumit GT 254,  testul a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului ICBM.

Aceste sisteme reprezintă o piatră de temelie a apărării naționale a Americii.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile americane, lansarea a fost inițiată de la bordul unei aeronave E-6B Mercury a Marinei SUA. Testul a fost realizat de o echipă de piloți din cadrul Escadrilei 625 Operațiuni Strategice. Aceasta a utilizat Sistemul de Control al Lansării Aeriene (ALCS). Cu acest prilej a fost testată și eficacitatea și disponibilitatea continuă a ALCS, un sistem de comandă și control de rezervă pentru forța ICBM.

„GT 254 nu este doar o lansare – este o evaluare cuprinzătoare pentru a verifica și valida capacitatea sistemului ICBM de a-și îndeplini misiunea critică. Datele colectate în timpul testului sunt neprețuite în asigurarea fiabilității și preciziei continue a sistemului de arme ICBM”, a declarat locotenent-colonelul Karrie Wray, comandantul Escadrilei 576 Teste de Zbor, potrivit unui comunicat al Bazei Vandenberg.

Testarea face parte dintr-o serie de activități de rutină

Poligonul de testare de la Vandenberg SFB, folosit de Statele Unite, servește drept teren de testare pentru acest efort critic. Lansarea a făcut parte dintr-o serie de activități de rutină,  periodice pentru evaluarea și validarea capacităților Minuteman III. Testele sunt efectuate cu protocoale de siguranță stricte care permit AFGSC să colecteze date valoroase.

„Acest test a validat fiabilitatea, adaptabilitatea și modularitatea sistemului de arme. Prin această evaluare cuprinzătoare, efectuată de o echipă dedicată de aviatori AFGSC, asigurăm cele mai înalte standarde de integritate și fiabilitate pentru sistemul ICBM al națiunii”, a declarat colonelul Dustin Harmon, comandantul Grupului de Testare și Evaluare 377.

Grupul de Testare și Evaluare 377 este singura organizație dedicată testării ICBM a Forțelor Aeriene din Statele Unite.

Cum a decurs testul inițiat de Statele Unite

Vehiculul de reintrare al ICBM-ului neînarmat a parcurs aproximativ 4.200 de mile (6.750 km). Racheta a atins ținta de pe Poligonul de Testare a Apărării Antirachetă Balistică Ronald Reagan al Comandamentului Apărării Spațiale și Antirachetă al Armatei SUA, de pe Atolul Kwajalein din Republica Insulelor Marshall.

Poligonul este echipat cu senzori avansați, inclusiv cu radare metrice și de semnătură de înaltă fidelitate, senzori optici și telemetrie. Aici au fost colectate date critice în timpul fazei terminale a zborului. Membrii echipei RTS analizează informațiile pentru a evalua performanța sistemului. Datele vor fi utilizate pentru a sprijini cercetarea, dezvoltarea, testarea și evaluarea programelor de apărare și spațiale ale Americii.

Pe măsură ce Forțele Aeriene ale SUA își modernizează forța ICBM cu sistemul de arme LGM-35A Sentinel, menținerea disponibilității Minuteman III existent rămâne o prioritate maximă.

„Pe măsură ce modernizăm sistemul de arme Sentinel, trebuie să continuăm să menținem disponibilitatea flotei Minuteman III existente. GT 254 ajută la îndeplinirea acestui angajament,

Tags:
Citește și...
Preşedinta Mexicului, hărţuită sexual în plină stradă. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale (VIDEO)
Externe
Preşedinta Mexicului, hărţuită sexual în plină stradă. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale (VIDEO)
O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
Externe
O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
Au început să își amenajeze grădina și au avut parte de o surpriză. Ce a descoperit un cuplu, chiar în curtea casei
Externe
Au început să își amenajeze grădina și au avut parte de o surpriză. Ce a descoperit un cuplu, chiar în curtea casei
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
Externe
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Externe
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Externe
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
Externe
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)
Externe
Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Externe
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Externe
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Ultima oră
19:54 - Cauza decesului lui Emeric Ienei. Locul unde legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
19:34 - Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
19:15 - Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
19:11 - STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
19:01 - Preşedinta Mexicului, hărţuită sexual în plină stradă. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale (VIDEO)
18:52 - Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
18:25 - Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
17:57 - Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
17:39 - Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută