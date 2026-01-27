B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027

Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 15:50
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Republica Moldova cere grăbirea procedurilor de aderare
  2. Cum a reacționat la ideea unirii cu România
  3. Ucraina vrea alături de Republica Moldova în UE
  4. Ucraina a solicitat aderarea la UE în 2022

Republica Moldova și Ucraina solicită, prin liderii acestor state, urgentarea procedurilor de aderarea la Uniunea Europeană. Volodimir Zelenski, președintele ucrainean avansează ca termen anul 2027.

Republica Moldova cere grăbirea procedurilor de aderare

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, a solicitat Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar. Motivul invocat este legat de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale țării. Există pericolul, a spus ea, ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea, relatează EFE.

„Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu. (…) Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE”, a subliniat Maia Sandu într-un discurs rostit în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Strasbourg (Franţa).

Ea a răspuns că este nevoie de o procedură accelerată, la îndrebarea unui membru al APCE. Lidera de la Chișinău a subliniat că situația statelor mici este deosebit de periculoasă în această perioadă.

„Da, am dori ca lucrurile să se mişte mai repede în privinţa aderării”, a spus Maia Sandu.

Cum a reacționat la ideea unirii cu România

Întrebată dacă ideea privind reunificarea cu România ar fi o alternativă pentru o aderare mai rapidă la UE, Maia Sandu a evitat un răspuns direct. Ea a spus că Republica Moldova rămâne pe deplin angajată în procesul de aderare. În același timp a subliniat că obiectivul său este ca țara sa să facă parte din lumea liberă, conform relatării EFE. Maia Sandu a asigurat că au fost implementate reforme pentru a se adapta la acquis-ul comunitar

A subliniat, din nou, că situația este îngrijorătoare și că nu și-ar doi ca țara să fie ocupată de Rusia. În acest moment, a spus ea Europa se confruntă cu două războaie. Primul este invazia din Ucraina. Cel de-al doilea este războiul împotriva democrației, declanțat tot de Rusia, care ia forma unui război informaţional hibrid ce urmăreşte să divizeze popoarele.

„Republica Moldova se află în prima linie în acest al doilea război”, a avertizat preşedinta Maia Sandu.

Președinta de la Chișinău a semnalat, în special, operaţiunile de ingerinţă ale Rusiei în timpul alegerilor parlamentare din septembrie. Moscova a dedicat acestor operaţiuni echivalentul a 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al Moldovei. Legat de reginuea separatistă Transnistria, care scapă în mare măsură controlului Chişinăului şi unde staţionează trupe ruse, a declarat că intenţia sa este de a rezolva problema pe cale paşnică.

Ucraina vrea alături de Republica Moldova în UE

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027. Potrivit spuselor sale, Kievul vede apartenenţa la UE ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa devastată de război, relatează Reuters. Zelenski a formulat o cerință similară cu cea venită din Republica Moldova.

„De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră”, a postat președintele ucrainean pe X după o convorbire telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker.

Zelenski a făcut această afirmaţie referindu-se la informarea pe care i-a făcut-o cancelarului austriac cu privire la discuţiile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, de săptămâna trecută.

„Părţile au discutat în primul rând chestiuni militare, dar au vorbit şi despre garanţii de securitate. Aderarea Ucrainei la UE este una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Până la urmă, forţa colectivă a Europei este posibilă, în special, mulţumită contribuţiilor de securitate, tehnologice şi economice ale Ucrainei”, a menţionat el în mesaj.

Ucraina a solicitat aderarea la UE în 2022

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârşitul lunii februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia. Comisia Europeană şi-a dat avizul cu privire la cererea de aderare a Ucrainei în iunie 2022. În aceeaşi lună, toate statele membre i-au acordat Ucrainei statutul de ţară candidată.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina, iar negocierile au fost deschise în iunie 2024, informează executivul UE într-un comunicat pe această temă.

Ucraina aşteaptă în prezent începerea negocierilor pe capitole cu Comisia Europeană. Procedura este blocată de opoziția Ungariei, condusă de Viktor Orban, un apropiat al lui Vladimir Putin.

