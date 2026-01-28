Bulgaria intră într-o etapă decisivă a tranziției monetare, odată cu apropierea momentului în care leva va dispărea complet din viața economică. Autoritățile vorbesc despre un proces controlat, dar avertizează asupra riscurilor și tentativelor de fraudă apărute pe fondul schimbării.

Când dispare leva din plățile zilnice

Ultimele zile ale lunii ianuarie marchează finalul unei epoci pentru moneda națională a Bulgariei, care mai poate fi folosită legal doar până la finalul lunii. Până atunci, plățile pot fi efectuate atât în leva, cât și în euro, într-un regim temporar gândit să reducă presiunea asupra populației și comercianților, relatează .

Începând de duminică, 1 februarie, toate tranzacțiile de pe teritoriul Bulgariei vor avea loc exclusiv în euro, iar leva va fi retrasă integral din circulație. Autoritățile subliniază că acest pas vine după luni de pregătiri logistice și legislative, menite să evite blocajele în economie.

Cum se vor afișa prețurile și ce obligații au comercianții

Adoptarea monedei unice nu înseamnă însă eliminarea imediată a afișajului dublu al prețurilor, o practică menținută pentru protejarea consumatorilor. Conform legislației, comercianții sunt obligați să afișeze prețurile atât în euro, cât și în , pentru o perioadă de până la un an după introducerea oficială a euro.

Diferența față de perioada anterioară este că euro devine prețul principal afișat, în timp ce echivalentul în leva apare secundar. Măsura are rolul de a facilita adaptarea treptată a consumatorilor și de a preveni confuziile sau eventualele majorări mascate.

Unde și în ce condiții mai poate fi schimbată leva

Până la sfârșitul lunii iunie, cetățenii pot schimba leva în euro fără comisioane la băncile comerciale și la oficiile Poștei Bulgare. După acest termen, Banca Națională a va continua schimbul fără limită de timp și fără taxe, direct la ghișeele sale.

În schimb, casele de schimb valutar nu mai au voie să convertească leva în euro, o decizie care a stârnit nemulțumiri în sector. Ministerul de Finanțe explică faptul că, din moment ce euro este moneda oficială a Bulgariei începând cu 1 ianuarie 2026, această obligație revine exclusiv băncilor și poștei, pentru o perioadă de șase luni.

Ce arată datele despre retragerea banilor și ritmul conversiei

Potrivit băncii centrale, aproximativ 10,1 miliarde de leva, adică 67% din totalul bancnotelor, au fost deja retrase din circulație. La cursul fix, suma echivalează cu aproximativ 5,16 miliarde de euro, un nivel considerat normal pentru această etapă.

Estimările indică faptul că până la jumătatea anului 2026 peste 90% din valoarea bancnotelor aflate în circulație la începutul lui 2025 va fi convertită în euro. În cazul monedelor, ritmul este mai lent, procentul fiind estimat la aproximativ 60%.

Ce riscuri semnalează autoritățile în timpul tranziției

Autoritățile anunță că piața este bine aprovizionată cu euro, peste 5,3 miliarde de euro fiind deja introduse în circulație. În același timp, au fost semnalate tentative de plată cu bancnote euro false, inclusiv bancnote de recuzită.

Vladimir Ivanov, șeful Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro, le-a cerut oamenilor să rămână raționali. „În Bulgaria există multe discuții legate de percepția creșterii costurilor și de funcționarea pieței. Avem nevoie de informații mai precise despre prețuri, monedă și posibilele evoluții”, explică acesta, potrivit Antena3.

Banca centrală a clarificat că bancnotele de valoare mare rămân mijloc legal de plată. Stefan Tsvetkov, trezorier-șef al instituției, a subliniat că „toți comercianții sunt obligați să le accepte”, după sesizări privind refuzul bancnotelor de 200 de euro.





