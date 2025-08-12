Atac armat în faţa unui magazin din Texas. Trei persoane au murit

Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui Target din Austin, .

Ce s-a întâmplat

Austin, Texas, ora locală 14:15. Poliţia a răspuns la un apel care semnala focuri de armă, conform .

A fost vorba despre un atac armat. Ajunși la fața locului, ofiţerii au găsit trei persoane împuşcate în parcare, printre care și un copil, a declarat şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis.

Împuşcăturile au avut loc chiar în faţa unui magazin Target, a mai precizat şefa poliţiei.

Cine este suspectul

Suspectul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani. El a furat o maşină de la locul faptei şi a fugit. A accidentat maşina, apoi a furat un alt vehicul înainte de a fi arestat, a spus Lisa Davis.

Victimele nu au fost identificate încă de autorități. Până acum se știe că este vorba de trei persoane, doi adulți și un copil.

Unul dintre adulți și copilul au murit la fața locului. Celălalt adult a fost transportat la spital şi a fost declarat mort acolo.

Suspectul „are antecedente în privinţa unor probleme de sănătate mintală”, a spus şefa poliţiei. El a fost arestat în sudul oraşului Austin de către poliţiştii care au folosit un pistol cu electroşocuri. Cercetările continuă.