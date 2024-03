Atac armat în Mexic! Cel puțin 12 persoane au murit în timpul unei petreceri în orașul Salvatierra

Cel puțin 12 persoane au murit duminică dimineața, 17 decembrie, în urma unui în timpul unei petreceri în orașul Salvatierra din statul Guanajuato, din centrul Mexicului, potrivit Agerpres.

„Până în prezent, 12 persoane şi-au pierdut viaţa”, se arată într-o postare de pe X (Twitter) a procuraturii Guanajuato. Acesta este unul dintre cele mai violente state din Mexic din cauza prezenței unor puternice bande criminale.

De asemenea, zeci de persoane au fost rănite și transportate la spital.

❗🔥🇲🇽 – On December 17, 2023, a brutal armed attack occurred in the former Hacienda of San José del Carmen, Salvatierra, Guanajuato, Mexico.

Unidentified gunmen stormed a party at 3:30 am, killing 11 people and injuring 12, with 6 vehicles set on fire.

The Hacienda, once…

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc)