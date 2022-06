„Au vrut să-l otrăvească pe Julian”: Ithaka, filmul despre lupta lui Assange pentru libertate

Documentarul despre Julian Assange îl urmărește pe tatăl lui Assange, John Shipton, în vârstă de 76 de ani, pe propriul său drum lung și alambicat în încercarea de a-și salva fiul de închisoarea americană. Julian Assange a fost acuzat de spionaj, după dezvăluirile publicate de WikiLeaks, organizația fondată de Assange.

Assange se luptă să scape de închisoare după ce a dezvăluit doar adevărul

Frapantă este prezența lui Nils Melzer, raportorul special al ONU privind tortura, al cărui citat deschide filmul: „Tortura este un instrument folosit pentru a trimite un avertisment celorlalți. Este mai eficientă atunci când este aplicată în public. În cazul lui Julian, este vorba despre intimidarea celorlalți.”

Filmul – realizat de regizorul australian Ben Lawrence și produs de Gabriel Shipton, fratele lui Assange – este lansat în Marea Britanie într-o etapă crucială a acestei călătorii.

În urmă cu două săptămâni, ministrul de interne Priti Patel a dat undă verde lui Assange, care a fost deținut în ultimii trei ani la Belmarsh, închisoarea de înaltă securitate din Londra, după ce a petrecut șapte ani ascuns în ambasada Ecuadorului, până la arestarea sa în 2019.

Echipa sa de avocați face apel împotriva ultimei decizii, iar bătălia se va desfășura în continuare în următoarele luni.

Au existat nenumărate documentare, cărți, podcast-uri și declarații despre Assange, dar Ithaka are o abordare diferită, concentrându-se pe lupta unui tată pentru libertatea fiului său. „Julian și cu mine suntem practic de aceeași vârstă și pentru cineva din generația mea, el chiar a lăsat o amprentă”, spune regizorul Lawrence. „Fiind un cititor avid de știri, am fost fascinat de poveste. Așa că, atunci când a apărut șansa de a mă implica, am fost interesat imediat.”

Cele mai cunoscute dezvăluiri ale WikiLeaks se referă la atrocitățile comise în războaiele din Irak și Afganistan și la torturile prizonierilor

Shipton, care și-a petrecut toată viața în domeniul construcțiilor, a fost – ca și fiul său – mereu de partea celor slabi și împotriva sistemului. În tinerețe, a fost un activist anti-război, atunci când Australia lupta alături de SUA în Vietnam, deci există o simetrie: Cele mai cunoscute dezvăluiri ale WikiLeaks se referă la atrocitățile comise în războaiele din Irak și Afganistan, precum și la tratamentul prizonierilor necondamnați din Guantanamo Bay.

Unele dintre cele mai remarcabile scene din film se concentrează pe înregistrările CCTV din interiorul ambasadei ecuadoriene cu Assange și Stella Moris, soția sa. Aceștia nu știau, la momentul respectiv, că sunt filmați. Îl vedem pe Assange plimbându-se cu skateboardul prin mica sa cameră și luând o masă de Crăciun discretă cu tatăl său și Moris.

Moris spune la un moment dat, în Ithaka: „Practic, întregul loc era ascultat de CIA… am aflat că existau planuri de a-l ucide pe Julian prin otrăvire.”

Ithaka – îi face un portret lui Assange prin intermediul tatălui, soției și al copiilor săi. Arată și ce înseamnă o închisoare americană de maximă securitate și amintește secretele dezvăluite de WikiLeaks. În mod normal ar trebui ca și fără documentarul acesta Julian Assange să fie eliberat căci singura lui vină este că a spus adevărul despre ororile războaielor.

Ithaka va avea premiera pe 8 iulie în Marea Britanie.