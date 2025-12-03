Elon Musk a atras atenția asupra riscurilor inteligenței artificiale ( ), subliniind că tehnologia poate deveni distructivă dacă nu este ghidată de principii fundamentale precum adevărul, frumusețea și curiozitatea. Iată despre ce este vorba!

„Nu avem garanția unui viitor pozitiv”

În cadrul unui podcast (cu omul de afaceri indian Nikhil Kamath, CEO-ul Tesla, SpaceX, xAI, X și The Boring Company), Elon a avertizat că tehnologia poate fi periculoasă dacă nu este ghidată corespunzător, scrie Adevărul.

„Nu avem garanția unui viitor pozitiv cu AI. Când creezi o tehnologie puternică, ea poate deveni și potențial distructivă”, a spus Musk.

Fondatorul xAI, compania care a lansat chatbotul Grok în 2023, a mai criticat ritmul accelerat al progresului în domeniu și a descris AI drept unul dintre „cele mai mari riscuri pentru civilizație”.

Musk a atras atenția asupra informațiilor eronate preluate din mediul online: „Poți face o AI să înnebunească dacă o forțezi să creadă lucruri neadevărate, pentru că va ajunge la concluzii greșite”.

Acesta se referea la fenomenul de „halucinații”, adică răspunsuri incorecte sau fabricate generate de modele AI, care pot fi extrem de periculoase dacă nu sunt controlate.

Trei principii fundamentale

Musk a explicat că inteligența artificială trebuie ghidată de trei principii fundamentale: adevăr, frumusețe și curiozitate.

„Fără aceste repere, modelele riscă să absoarbă minciuni incompatibile cu realitatea”, a spus Elon Musk.

În plus, miliardarul a subliniat importanța frumuseții și curiozității: „Aprecierea frumuseții ajută AI să recunoască armonia și coerența, iar curiozitatea este esențială pentru explorarea naturii realității, în loc să fie tentată să «extermine umanitatea»”.

Motive de îngrijorare

Avertismentele lui Elon Musk vin într-un context mai larg de îngrijorare în rândul experților în AI.

Geoffrey Hinton, fost vicepreședinte Google și supranumit „nașul inteligenței artificiale”, a estimat recent că „există o probabilitate de 10%–20% ca AI să devină o amenințare existențială”.

Avertismentele lui Musk și ale altor pionieri reamintesc nevoia unei dezvoltări prudente a inteligenței artificiale, astfel încât tehnologia să fie folosită constructiv.